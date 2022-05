"Ihre Tracht ist die Uniform": Ist Russland auf Krieg fixiert?

Valentina Matwijenko, Sprecherin des Föderationsrates der Russischen Föderation und damit protokollarisch die Nummer drei im Land, hatte kürzlich eine skurrile Idee. Wenn die Balten jetzt die historischen Denkmäler abrissen, die an die Ruhmestaten der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg erinnern, dann könne Russland sie doch ganz nah an seiner eigenen Grenze wieder aufbauen, damit Interessierte an Feiertagen nicht so eine lange Anreise hätten und dort Blumen niederlegen könnten. Für manche Menschen seien diese Monumente nämlich "Heiligtümer": "Vielleicht sollten solche Optionen in Betracht gezogen und ausgearbeitet werden. Und natürlich werden wir die Entwicklung der Ereignisse genau im Auge behalten."

"Warum brauchen Russen sperrige Artefakte"?

Fest steht, dass die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und die Bewahrung aller Mahnmale, die sie dokumentieren, in Russland fester Bestandteil der Staatstradition und Alltagskultur ist. "Diese Denkmäler sollen ein Bezugspunkt sein für die Identität der lokalen russischen Gemeinden", so der prominente russische Publizist und viel zitierte linksliberale Blogger Mikhail Pozharsky, der sich allerdings in einem aufschlussreichen Beitrag für die kremlkritische "Obshchaya Gaseta" fragt: "Wenn das wahr ist, dann ist es an der Zeit zu überlegen: Warum brauchen die Russen solch sperrige kulturelle Artefakte, um sich selbst treu zu bleiben? Ich denke, es hat etwas damit zu tun, dass es den Russen in aller Welt an Zusammenhalt fehlt wie kaum einer anderen Gemeinde in der Diaspora. Russen vermischen sich schnell mit anderen europäischen Nationen und diejenigen, die ihre Identität bewahren, tanzen mit roten Fahnen um Denkmäler. Anders ausgedrückt, die russische Identität organisiert sich um imperiale politische Symbole herum oder verschwindet."

Wenn man einem Russen in Lettland die Erinnerung an die "sowjetische Flagge, den sowjetischen Tag des Sieges und den sowjetischen Raketenwerfer Katjuscha" wegnehme, blieben keinerlei nationale Symbole mehr übrig, so Pozharsky polemisch. Die typisch russischen Lieder und Tänze seien jedenfalls schon lange kein Bestandteil der Alltagskultur mehr und verstaubten in musealen Ecken oder auf Theaterbühnen. Die russische "Nationaltracht" sei im Grunde die Soldatenuniform: "Ziehen Sie sie dem Russen aus und er wird keine Kossoworotka darunter tragen - sondern nackt sein. Aber ziehen Sie dem Ukrainer die Militäruniform aus - darunter wird ein besticktes Hemd zum Vorschein kommen."

"Es ist wie das Küssen von Aas"

Das alles sei deshalb folgenschwer, weil die Fixierung vieler, vor allem älterer Russen auf die vom Krieg geprägte sowjetische Vergangenheit mit der politischen Realität nichts mehr zu tun habe: "Das Problem ist, dass es kein großes Imperium mehr gibt und nie wieder geben wird. Die Identität darauf aufzubauen, ist wie das Küssen von Aas, politische Nekrophilie, bei dem es einen den Magen umdreht. Es gibt nur einen Ausweg - aufhören, ein imperiales Volk zu sein, lernen, das Russisch sein sich um die Volkskultur dreht und nicht um politische Symbole."