"Ihr spinnt": Bibliotheken und Verlage streiten über E-Books

Verleger Jo Lendle vom Münchner Carl-Hanser-Verlag, der auch Mitglied im Verlegerausschuss des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ist, hält den Vorstoß des Bibliotheksverbandes für "geradezu infam". Er rechnet gegenüber dem BR vor, dass nach seinen Kalkulationen ein E-Book in der Bücherei 33 Mal ausgeliehen werden müsste, damit ein Verlag über die Lizenz-Einnahmen ebenso viel Geld einnimmt wie mit einem einzigen gedruckten Exemplar: "Ich habe das Gefühl, die Politik, die die Bibliotheken ja finanziert und auf diesem Ohr auch sehr hellhörig ist, soll eingeladen werden, das, was so aufwändig finanziert wird, könnte eigentlich 'kundenfreundlicher' und 'günstiger' sein, und da müssen wir als Verleger eben sagen: Stoppt mal, so werden keine neuen Bücher geschrieben werden, wenn wir unseren Autoren nicht zusichern können, dass sie damit auch Erlöse haben. Es ist ja kein Wunder, dass nach der Verlautbarung des Bibliotheksverbandes jetzt 14 Urheberverbände, die über 15.000 Autorinnen und Autoren vertreten, einen wütenden, sich mühsam mäßigenden Offenen Brief geschrieben haben, in dem sie sagten, Leute, das geht nicht, ihr spinnt!"

"Das würde die Verkäufe merklich trüben"

Verlage seien nun mal "kein Selbstbedienungsladen", so funktioniere das Geschäft nicht auf Dauer: "Ich habe ja keine Kaffeeflecken in einem ausgeliehenen E-Book wie in einem Buch aus der Bibliothek. Und es ist genauso einfach, ein E-Book aus der Bücherei zu leihen, wie es von irgendeiner Plattform runterzuladen, nur: Im Unterschied zu dort kostet es nichts. Das würde natürlich signifikant und merklich die Verkäufe gerade der gutgehenden Neuerscheinungen trüben."