Ihn reizte das Antiautoritäre: Autor Peter Merseburger gestorben

Zuletzt, im hohen Alter von 92 Jahren, schrieb er noch eine Autobiografie: "Aufbruch ins Ungewisse". Zuvor hatte sich Peter Merseburger bereits mit den SPD-Größen Kurt Schumacher und Willy Brandt, dem liberalen ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss und Spiegel-Gründer Rudolf Augstein beschäftigt.

All diese historischen Prominenten mit einem wachen Sinn für Zivilcourage passten zu Merseburgers beruflichem Motto: "Das Antiautoritäre hat mich gereizt." So habe ihn an Kurt Schumacher die klare Absage an alles "Totalitäre" beeindruckt. Und eines der ersten Themen, das ihn als investigativ orientiertem Journalisten interessierte, war der Verdacht der Bestechung von Bundestagsabgeordneten bei der Entscheidung für Bonn als Bundeshauptstadt.

"Wir wurden einfach weggesperrt"

Merseburger wurde 1928 in Zeitz geboren, wo er nach eigenen Worten "oft Amputierte" aus dem Ersten Weltkrieg sah, auch geistig Verwirrte, die in Schützengräben verschüttet gewesen seien. Als Flakhelfer sah er auch KZ-Insassen, die unter Aufsicht der SS die Kühltürme eines örtlichen Benzin-Werks reparieren mussten.

Nach dem Krieg studierte er Germanistik, Geschichte und Soziologie in Halle und Marburg. In der frühen DDR zeigte er als junger Mann eine Nähe zur Ost-CDU, verteilte auch Zeitungen aus dem Westen, was ihm zwei Wochen Gefängnis einbrachte: "Ohne Anklage, ohne Staatsanwalt, ohne alles. Wir wurden einfach weggesperrt, damit wir im Wahlkampf nichts mehr taten", wie Merseburger dem Deutschlandfunk berichtete.

Erste berufliche Station war der Hamburger "Spiegel", wo er beim Mauerbau 1961 das Berliner Büro leitete: "Ich erinnere mich an Feuergefechte zwischen West-Berliner Polizisten und Ost-Berliner Grenzpolizisten, wenn ein Flüchtling über den Fluss den Westen erreichen wollte. Manche haben damals gedacht, dass jetzt ein Krieg beginnen könnte."

Stefan Aust: "Er war unerschrocken"

Von 1967 bis 1975 brachte Merseburger als Chef der NDR-Polit-Sendung "Panorama" konservative Zuschauer und CDU/CSU häufig zur Weißglut. Gleichwohl war er auch Feindbild der radikalen Linken: Ulrike Meinhof und Stefan Aust von der "Konkret"-Redaktion hatten sich mit Gesinnungsgenossen mal an der Hauptpforte vom NDR versammelt, um gegen den angeblich "konfliktscheuen" Merseburger zu demonstrieren. Aust sagte später über den "Panorama"-Macher: "Er war unerschrocken, er wusste was geht und was nicht geht. Er ließ seine Leute machen - und die gaben ihr Bestes."

Letztlich habe er sich an Willy Brandts Wort "mehr Demokratie wagen" orientiert, so Merseburger: Aus der Überzeugung heraus, Deutschland habe sich noch nicht vom obrigkeitsstaatlichen Denken gelöst, seien er und seine Kollegen zuversichtlich gewesen, das "Richtige" zu machen.

"Du hast so viel erlebt"

Nebenbei übernahm er als Chefredakteur auch die entsprechende Hauptabteilung des NDR. Ab 1977 ging er als Korrespondent auf Tour, zunächst nach Amerika, dann nach Ostberlin und London. Mit 63 ließ sich Merseburger vorzeitig verrenten, um mehr Zeit zu haben für seine Buch-Projekte. Er pendelte zwischen einem Wohnsitz in Südfrankreich und Berlin.

Gefragt, warum er im Greisenalter doch noch eine Autobiografie vorlegte, sagte Merseburger: "Ursprünglich wollte ich keine Autobiografie schreiben. Dann habe ich mir gesagt: Du hast so viel erlebt, gerade, was die Entwicklung Deutschlands von 1945 an betrifft. Viele Menschen haben wichtige Ereignisse in dieser Periode vielleicht schon vergessen. Meine Erinnerungen sehe ich nun als einen Versuch, auf diese Ereignisse aufmerksam zu machen."

Nach Angaben seiner Familie starb Merseburger im Kreis der Familie am vergangenen Dienstag.