Ihm geht es um Glaubwürdigkeit: Regisseur Jossi Wieler wird 70

Ein "Lautsprecher" war er nie, weder im eigentlichen noch im übertragenen Sinne, schließlich wurde er im schweizerischen Kreuzlingen am Bodensee geboren, südlich von Konstanz. Da sind die meisten Leute nun mal eher bedächtig, leise, nachdenklich, ernsthaft, selten von barocker Geltungsbedürftigkeit. Und das gilt auch und gerade für Jossi Wieler, der sich als Regisseur wie als Intendant im protestantisch geprägten, sehr disziplinierten Stuttgart immer am wohlsten fühlte: "Regie ist Interpretation, und das ist, glaube ich, das, was gemeint ist mit dem Begriff Regietheater. Es geht darum, dass wir jedes einzelne Werk von innen heraus untersuchen, gestalten, beleuchten. Jedes Werk hat eine andere Ästhetik." Und um der tiefsten Bedeutung und Symbolsprache eines Stücks nachspüren zu können, braucht es eine "Entschleunigung", so Wieler, der sich damit als "Bremser" im besten Sinne sieht, den Betrieb unbedingt vor dem eiligen "Leerlauf" bewahren will.

"Der Stuttgarter Spirit war mir sehr nah"

Jossi Wieler stellt sich und sein Publikum vor Herausforderungen, macht es allen Beteiligten also mit voller Absicht nicht leicht. Gern erzählte er mal eine Anekdote von einer Zuschauerin, die ein Stück dreimal anschaute und jedes Mal am Regiekonzept verzweifelte, weil sie es nicht verstand. Danach kam sie doch glatt zu einem Publikumsgespräch, ließ sich alles genau erklären und bedankte sich dafür. Das macht die Stuttgarter Mentalität aus. Hier werden selten die Türen geschlagen, Buhrufe ins Haus geschleudert. Hier wollen sich viele Zuschauer gern anstrengen, nach der Kunst nicht "bücken", sondern "strecken", wie es der einstige Intendant Klaus Zehelein predigte und stets einforderte. Jossi Wieler, der in Zeheleins Tradition steht, im Gespräch mit dem BR: "Dieser Geist, dieser Spirit der Stuttgarter Oper, der war mir sehr nah, und ich wäre auch an kein anderes Haus als Intendant gegangen, als ich gefragt wurde, ob ich als Intendant nach Stuttgart kommen möchte."