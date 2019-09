Auf seinem neuen Album genießt Iggy Pop die Altersfreiheit

Den Geist des Punkrock am Leben halten

Was allerdings nur die halbe Wahrheit ist. Denn Iggy gibt sich – rein altersbedingt – schon etwas anders als in der von zügellosem Hedonismus und wütender Frontalität geprägten Vergangenheit. So macht er sich tiefgründige Gedanken über den Tod, zeigt sich schwer beeindruckt vom Ableben einstiger Weggefährten wie Freunde und setzt neue Prioritäten in Bezug auf seine Karriere. So hat er seine Live-Auftritte merklich reduziert ("in diesem Jahr sind es gerade mal 13 Konzerte"), steht dafür umso öfter vor der Kamera (zuletzt als Zombie in Jim Jarmuschs "The Dead Don't Die") und moderiert jeden Freitag seine eigene Sendung auf BBC 6, die weltweit im Internet zu verfolgen ist.

"Das ist eine Sache, die ich sehr genieße. Eben frische Musik von jungen, aufstrebenden Künstlern zu spielen, ihnen eine Plattform zu bieten und den Geist des Punkrock am Leben zu halten. Einfach, weil das wichtig ist. Ich beziehe mich da auf John Peel, auch wenn ich nicht ganz so idealistisch bin. Ich spiele nicht nur obskure Indie-Sachen, sondern einfach alles, was mir gefällt. Momentan vor allem eine Band namens IDLES, die ich großartig finde."

Mit dem Hinweis, vielleicht ein oder zwei Konzerte mit dem "Free"-Material zu geben ("für Leute, die das wirklich zu schätzen wissen"), ist die kurzweilige Audienz auch schon beendet. Iggy zieht sich ein T-Shirt über, beordert Assistent Henry, den Wagen aus der Garage zu holen und knattert im grauen Rolls Royce Silver Cloud davon. Das Abendessen wartet.

