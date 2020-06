Idylle vs. Großstadt: Wo es die Menschen wirklich hinzieht

Staudenpracht in Bauerngärten, große Picknick-Tafel vor dem malerischen Scheunentor, eine hohe Linde, ehrliche Ziegelsteine, grün lackierte Gießkannen und frischer Apfelkuchen, selbstgebacken selbstverständlich und mit eigenen Äpfeln. All das kriegt man jetzt junihaft üppig in den einschlägigen Zeitschriften, die die Träume vom zufriedenen Landleben vermarkten. Verbreitete Träume offenbar, sonst liefe das ja nicht so gut. Andererseits dürfte das wenig mit dem Alltag der meisten Träumenden zu tun haben, aber auch wenig mit dem Leben auf dem Land wie es im wirklichen Leben ist. Der Kulturgeograf Werner Bätzing hat ein Buch über das Landleben geschrieben, Judith Heitkamp hat mit dem emeritierten Professor der Universität Erlangen-Nürnberg darüber gesprochen.

Judith Heitkamp: Was drücken solche Landleben-Träume aus, dass wir alle im Innersten sehr schollenverbunden sind und eigentlich ganz anders leben wollen?

Werner Bätzing: Heute glaubt man ja leicht solche Bilder des Landlebens, dieses idyllische Landleben, dieses schöne, harmonische Landleben, das wäre eine ganz normale Vorstellung, die es schon immer gegeben hätte. Da muss man aber sagen das ist gar nicht der Fall. Wenn wir etwas zurückdenken in die 60er, 70er, 80er-Jahre, da war eher die Stadt das Modell und da galt das Land als rückständig, als borniert, als beschränkt, und das hat sich erst vor einiger Zeit wieder geändert. Und meine These ist: Ursache dafür ist die Globalisierung, die unsere Lebenswelt so stark verändert hat, die viele Menschen praktisch beunruhigt, verunsichert und deswegen entsteht in diesem Kontext auf einmal diese neue Aufwertung des Landlebens als Idylle.

Das ist aber eine theoretische Neuaufwertung, oder? Wir verzeichnen jetzt keinen Boom der Stadtflucht in Richtung Land auf den eigenen Bauernhof.

So ist es. Wenn man sich die konkreten Zahlen anguckt, also wie viele Menschen leben im ländlichen Raum, wie viele Menschen ziehen jährlich in die Stadt, und wie viele Menschen kommen von der Stadt aufs Land, da muss man sagen, das Landleben wird nicht aufgewertet. Im Gegenteil, es wird weiter abgewertet, das Land verliert Einwohner, die Altersstruktur wird immer höher. Zahlreiche Infrastrukturen wie Bäcker, Metzger, Laden, Kneipe und so weiter gehen verloren und die Arbeitsplätze werden abgebaut, weil sie immer stärker im städtischen Kontext konzentriert werden.

Ich habe mal ein bisschen darüber nachgedacht, wann man eigentlich anfängt, auf dem Land zu sein. In Bayern denkt man wahrscheinlich gleich an Oberbayern und an Berge im Hintergrund und Landhausstil. Dazu ist mir eingefallen: Küchenmärkte und Einrichtungshäuser. Und die liegen ja meistens in den Gewerbegebieten, an den Außenrändern von Gemeinden, also in den Zonen, die für Verstädterung stehen und für Flächenfraß natürlich auch. Das würde man ja auf keinen Fall schon mit Land assoziieren. Wo fängt denn Land an?

Das ist eigentlich eine sehr schwierige Frage. Ich würde ganz einfach sagen, Land haben wir da, wo wenig Menschen leben, wo die Siedlungen klein sind. Und dann gibt es eine ganz einfache Definition, nämlich 150 Einwohner pro Quadratkilometer. Das kann man so als Richtschnur nehmen. Und das bedeutet, die gesamten suburbanen Räume um die großen Städte herum sind städtische Räume und keine ländlichen Räume, obwohl viele Gemeinden sich gern einen ländlichen Anstrich geben und ihre ländlichen Traditionen betonen. Die meisten Menschen wohnen in diesem suburbanen Raum, aber arbeiten in der benachbarten Stadt, und deswegen sind es keine ländlichen Räume.

Aber ich glaube zum Wunsch gehört doch nicht nur Platz, also wenig Menschen pro Fläche, sondern schon auch so ein kleines, idyllisches Zentrum mit einem Bäcker und einer Kirche und einem Dorfplatz und Treffpunkt.

Das ist der Wunsch, der allen Menschen im Kopf steht. Und da fällt mir immer Tucholsky ein: 'Ja, das möchste: vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße...' aber das geht nicht. Und wenn man glaubt, man könnte das im suburbanen Raum, also im Raum um die Städte herum umsetzen, dann gibt das eine unglaubliche Zersiedlung: mit einem unglaublichen Flächenverbrauch, mit anonymen Raumstrukturen und einer ganz unguten Entwicklung. Deswegen sage ich ganz klar: Das Land muss ländlicher und die Stadt wieder städtischer werden.