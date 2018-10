Idylle im Zirkuswagen mitten in der Großstadt

„Dass man mit Freunden zusammenleben kann“, sagt Kika Wilke: „Man besucht sich, ist abends am Feuer zusammen oder man lässt sich eine Weile in Ruhe“. Auch ihre Tochter Lucy hat 23 Jahre lang hier gelebt. „Als Kind ist es wunderbar hier, viele Kinder haben mich besucht, es hat allen gut gefallen hier“ erzählt sie. Lucy Wilke ist Künstlerin, ausgebildete Sängerin und Schauspielerin. Als Kleinkind ist sie an Muskelatrophie erkrankt und sitzt im Rollstuhl. Sie ist froh, dass ihre Mutter von hier nie weggegangen ist.