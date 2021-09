Identitäts-Vergnügen: Die Shortlist des Deutschen Buchpreises

Identität, die Lieblingsfrage der Linken dieser Tage - nach Meinung der Buchpreis-Jury ist sie "enorm vergnüglich und hochenergetisch" thematisiert in Mithu Sanyals Roman "Identitti". Die gefeierte Professorin für "Postcolonial Studies", um die es hier geht, ist nämlich in Wirklichkeit gar keine "Person of Colour". Frau Prof. Dr. Saraswati ist weiß! Und daher nimmt der "Skandal" seinen Lauf.

"Identitti" von Mithu Sanyal ist einer von sechs Romanen auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises - und sicher ein aussichtsreicher Kandidat, die renommierte Auszeichnung am 18. Oktober dann auch tatsächlich zu bekommen.

Ebenfalls auf die Shortlist geschafft haben es der Österreicher Norbert Gstrein mit “Der zweite Jakob” und Monika Helfer mit "Vati". Thomas Kunst ist in der Endrunde mit “Zandschower Klinken”, wie auch Antje Ravik Strobel mit "Blaue Frau".

Drei Frauen also, - Helfer, Sanyal und Strubel - und drei Männer, denn neben Gstrein und Kunst macht Christian Kracht die Sechser-Liste der, Zitat der Jury, "künstlerisch herausragenden" Romane komplett.

"Eurothrash" des Schweizer Schriftstellers Christian Kracht ist ein tiefer Blick in den Familienabgrund, und ebenfalls ein heißer Anwärter auf den Deutschen Buchpreis.

Übrigens: Wer es auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis schafft, hat in gewisser Weise schon gewonnen. Der Autor, dessen Werk letztendlich "Roman des Jahres" wird, erhält 25 000 Euro, die übrigen fünf der Shortlist erhalten jeweils 2500 Euro.