Ideenreichtum statt Klagen: die bayerische Kultur gegen Corona

Beispiel 2: Flirrend-flüchtiges Clubvergnügen mit "Das Sündikat"

Wie kann man heute – in Pandemie-Zeiten – noch einen Club eröffnen? Die Lösung: ein PopUp-Club.

Der Verein "das sündikat e.V." in Weiden in der Oberpfalz hat zum Beispiel im alten Großkino der Stadt einen Club für ein paar Monate eingerichtet. Aus dem Ring-Theater wird damit ein PopUp-Club, vorübergehend natürlich.

Nahezu jeder in dieser Stadt hat seine ganz eigene Geschichte mit diesem Sechziger-Jahre-Juwel. Luzia Brandl, von "das sündikat" sagt dazu: "Schon Leute wie meine Elterngeneration waren hier und haben die 'Rocky Horror Picture Show' angeschaut und mein erster Film, "Schuh des Manitu', war wahrscheinlich auch hier im Kino. Es hat einfach so ein Flair, so viel Vergangenheit."

Teamwork und möglichst wenig Fixkosten

Der Verein "das sündikat e.V." organisiert Club-Nächte wie den am vergangenen Samstag: 2G Plus. An der Kasse wird ein aktueller Testnachweis verlangt. Wer keinen hat, kommt in die Teststation. Ein privater Club müsste dafür immens viel Personal aufstellen, hier macht es der Verein in Teamwork. Vieles wird gemietet. Keine laufenden Fixkosten.

"sündikat e.V." hat in Weiden auch schon das alte Postamt und eine Metzgerei bespielt. Lieblingsorte, in die man seine Lieblingsbands einlädt.

Ein PopUp-Club ist das Modell der Stunde. Es gibt weniger wirtschaftliches Risiko, denn wenn die Pandemie es nicht erlaubt, dann setzt der Verein einfach ein paar Wochen aus. Es hat den Flair einer Privatparty, aber ist professionell organisiert. Und vergessene Orte werden neu belebt.

Beispiel 3: Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt

Das Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt hat sich in der Corona-Pandemie neu aufgestellt. Die neue Leiterin Theres Rohde formuliert es so: "Den Masterplan gibt es nicht mehr. Man muss darauf reagieren, wie die Situationen umschwenken werden."

Ein Wille aber bleibe: "nämlich der Wille, Kunst zu zeigen, Begegnung mit der Kunst zu ermöglichen. Wenn der Museumsbesuch nicht möglich ist, dann müssen wir die Kunst in irgendeiner Form an die Besucher tragen."

Gezwungenermaßen ins Abenteuer

Das Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt hat deshalb die Reihe "Live View" konzipiert: Gesprächsformate, Führungen, Eröffnungen. Alles auch digital. Das Museum hat in diesem Jahr seine Web-Aktivitäten im großen Stil ausgebaut: "Wir haben digitale Strategien ausprobiert, die wir sonst nie ausprobiert hätten", sagt Theres Rohde.

Das Spartenmuseum will auch ein breites, überregionales Publikum neu ansprechen: "Wir sind das Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt. Es gibt ein großes Publikum dafür, aber nicht nur in Ingolstadt. Und das muss man irgendwie als Potenzial nutzen."

Ausgang offen

Pro Ausstellung müsse es "ein, zwei, drei Formate" geben, "in denen wir Ingolstadt verlassen", so Rohde. Workshops und Führungen werden also gleich digital mitgeplant. Die Ausstellungs-Filme werden online gestellt: für ein internationales Publikum.

Im Januar wird hier eine ganze Ausstellung dazu eröffnet. Titel: "Hängepartie. Kunst mit offenem Ende."

Den Abschluss der Schwerpunktwoche BR Kultur 24/7 bildet ein Thementag am 24. November im BR Fernsehen, an dem der BR sein Programm für 24 Stunden Kultur in ihrer gesamten Bandbreite freiräumt. Hier finden Sie das Programm im Überblick. Die drei Geschichten sind Teil von "Capriccio extra", 24.11. von 22:00 bis 22:30 Uhr.