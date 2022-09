IchBinArmutsbetroffen - Ein Hashtag zieht Kreise

Wenn Hannah Meyner in das Fürther "Südstadt-Gärtla" kommt, ist es für sie mehr als nur ein Hobby. Für sie ist der Garten ein Lichtblick, denn hier geht es um mehr als nur um Pflanzen: "Das gibt mir ein Stück weit Lebenssinn, ich kann nach Kräften mit anpacken und muss mich nicht überfordern, wenn es mal nicht geht. Es belebt mein Leben, wenn es auch mehr ein Überleben ist. Aber hier habe ich was zu tun."

Grundsicherung reicht kaum zum Leben

Die frühere Fremdsprachenkorrespondentin lebt am Existenzminimum. Aufgrund mehrerer Erkrankungen kann sie seit neun Jahren nicht mehr arbeiten. Doch die Grundsicherung reicht kaum für das Nötigste.

Als Multiallergikerin mit chronischer Darmentzündung braucht Hannah Mayer weit mehr Geld für Medikamente, als die 17,14 Euro, die in der Grundsicherung dafür vorgesehen sind. Um sie zahlen zu können, verzichtet sie auf neue Kleidung oder andere Annehmlichkeiten. Besonders problematisch sind für sie unvorhersehbare Anschaffungen oder Reparaturen. Dafür Geld zurückzulegen, kann sie sich einfach nicht leisten.

Hashtag #IchBinArmutsbetroffen

Erst seit kurzem traut sich Hannah Meyner mit ihrer Geschichte in die sozialen Medien. Auf Twitter hat sie sich dem Hashtag #IchBinArmutsbetroffen angeschlossen.

"Meine Hoffnung ist einfach, dass die Regierung – und zwar jede einzelne Partei – uns wahrnimmt und sich mit der Problematik auseinandersetzt, dass schlichtweg das Geld, das wir bekommen, nicht reicht." Hannah Meyner

500.000 Tweets wurden seit Mai unter dem Schlagwort verfasst. Die Initiative soll die Politik wachrütteln. Immerhin gelten aktuell fast 14 Millionen Menschen in Deutschland als armutsgefährdet. In vielen Städten demonstrieren Betroffene für bessere Lebensbedingungen, schreiben offene Briefe an Entscheidungsträger oder wollen mit anderen Kampagnen auf ihre Notlage aufmerksam machen. Da ist es ein kleiner Erfolg, dass das Projekt es zumindest schon bis zu einer Erwähnung im Deutschen Bundestag geschafft hat.

Online der Armut eine Stimme zu geben, fällt den meisten Menschen leichter als im wirklichen Leben. So auch Hannah Meyner, die sagt, sie werde auf der Straße – oder auch im Südtstadt-Gärtla – nicht als armutsbetroffen wahrgenommen.

Das änderte sich, als in dem Garten-Nachbarschaftsprojekt Geld für den Sperrmüll gebraucht wurde, erzählt die 47-Jährige: "Da habe ich aus meiner Lebensrealität heraus gesagt: 'Oh, 20 Euro sind ganz schön viel.' Das hat andere dann gewundert, dass das für mich viel Geld ist. Armut ist eben nicht unbedingt immer sichtbar."

Das Südstadt-Gärtla: Ein Zufluchtsort für alle sozialen Schichten

Im Südstadt-Gärtla fühlt sich Hanna Meyner wohl, denn auch wenn sie nicht mehr Arbeiten kann, kann sie hier etwas für die Gemeinschaft tun.

Entstanden ist dieses grüne Nachbarschaftsprojekt in Fürth im Jahr 2020 mit einem "Inspirationshochbeet", aus dem bald mehrere Hochbeete wurden, in denen Gemüsepflanzen, Blumen und Kräuter Platz fanden.

Die Idee dahinter: ein Begegnungsort zum gemeinsamen Werkeln, Ernten, Zusammenkommen und Genießen. So wird hier nicht nur für die Pflanzen gesorgt, sondern bei Picknicks, Yoga und Co auch für das leibliche Wohl, die Gesundheit und das gute Miteinander im Stadtteil.

Das Südstadt-Gärtla ist ein kleiner Zufluchtsort mitten in der Stadt. Hier kommen alle sozialen Schichten und ganz unterschiedliche Lebensgeschichten zusammen, und Hannah Meyner ist nicht die Einzige, die es finanziell schwer hat. Eine Erleichterung, wie sie sagt: "Man ist halt wieder ein Stück weniger allein und dann auch noch im direkten Umfeld. Das ist ein Geschenk, dass man weiß, mit was auch andere jeden Tag konfrontiert sind."

Sichtbar werden und sich zusammen tun – ob mit Hashtag im Internet oder in wirklichem Leben: So kann man sich stärken und sich gemeinsam für eine Veränderung stark machen.