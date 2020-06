"Ich wusste, dass ich vielleicht nicht überlebe"

Du hast über 500 Stunden Filmmaterial gedreht. Wie war es, das alles nochmal durchzusehen und wie hast du entschieden, welche Szenen in den Film kommen sollen?

Es war sehr schwer und hat zwei Jahre gedauert. Ich habe mit meinem Co-Regisseur Edward Watts sehr eng zusammengearbeitet. Wir haben uns viele Gedanken gemacht: Was sollten die Menschen über Syrien wissen? Was wollen die Menschen in Syrien den Menschen außerhalb von Syrien mitteilen? Denn es ist immer etwas Verwirrendes passiert, wenn jemand nach Syrien gekommen ist, um zu berichten. Derjenige hat immer nur gezeigt, was er oder sie sieht. Aber es wurde nicht gezeigt, was die Menschen, die dort leben, erzählen wollen. Deshalb hatten Edward und ich quasi zwei Rollen. Mir war es wichtiger, wie es den Leuten ergeht, die selbst in der Situation in Syrien leben. Edward hat eher die andere Perspektive eingenommen. Was die Menschen über Syrien wissen wollen, wie sie es besser verstehen können. Durch diese zwei Perspektiven haben wir versucht einen Punkt zu erreichen, wo alle etwas mitnehmen können.

Welches Feedback hast du von anderen Syrern bekommen, die jetzt auch im Ausland sind oder immer noch in Syrien leben?

Die Reaktionen von Syrern auf meinen Film waren sehr überwältigend. Ich habe nie erwartet, dass die Menschen das als ihre eigene Geschichte sehen. Ich hatte immer das Gefühl, es ist meine Geschichte. Ich habe tolles Feedback bekommen. Ein Mann, der auch im Ausland lebt, hat mir diese Nachricht geschickt: "Ich habe jetzt noch keine Kinder, aber wenn ich welche habe, dann werde ich dafür sorgen, dass sie deinen Film sehen." Ein 20-Jähriger, der gerade in Syrien lebt, hat mir bei Instagram geschrieben: "Ich will, dass du weißt, dass das, was du getan hast, nicht umsonst war. Wir sind die nächste Generation, die weitermachen wird." Mir waren alle Awards, die der Film gewonnen hat, wichtig, aber diese beiden Nachrichten sind mir mehr wert als alles andere.