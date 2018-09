"Ich werde die Welt nie wiedersehen" befürchtet Ahmet Altan

"Es kommt vor, dass man mich für mutig hält"

So ist das, wenn ein Justizsystem gleichgeschaltet ist. Der Eingekerkerte nimmt die brutale, niederschmetternde Realität in der Zelle seismographisch wahr und skizziert diese, damit der Leser sich eine vage Vorstellung machen kann von solch einem Leben hinter Mauern und Gittern. Zugleich versucht der Schriftsteller sein Innerstes vor dieser Isolierung zu schützen, indem er sein Bewusstsein einschaltet und sich einschärft, die Außenwelt zu vergessen. Möchte er als Held und Märtyrer in die Geschichte eingehen? Ahmet Altan: "Es kommt vor, dass man auch mich für einen mutigen Menschen hält. Das beschämt mich jedes Mal und ich denke, dass ich die Menschen irreführe. Ich bin nicht mutig. Eher jemand, der gern mutig wäre. Doch gleichzeitig bin ich jemand, der Mut geringschätzt. Wenn das kein Widerspruch ist! Was diesen Widerspruch weiter vertieft, ist eine Frage, die mir seit meiner Jugend nicht aus dem Kopf geht: Was ist wichtiger, der Text oder der Autor?"

"Im Käfig dachte ich über das Glück nach"

Natürlich der Text, folgert der Schriftsteller. Denn der Text wird überleben, hofft er. Ahmet Altan erhebt seine Stimme, seine Worte, seine Texte gegen diese „verlassene Leere“, in der er lebendig begraben werden soll. Ins Vergessen verbannt, so denken es sich die Potentaten. Doch Altan hat das Wort, er hat die Schrift, er ist Schriftsteller. So philosophiert er und träumt und schafft sich seine eigene Welt im Verlies. Wir folgen „märchenhaften Reisen seines Geistes“, wie er es einmal nennt. Altan fantasiert über das Glück und andere Traumwelten: "In einem Käfig, dem greifbaren Sinnbild des Unglücks, dachte ich über das Glück nach. Wie ein blinder Alchimist, der nach dem Geheimnis der Verwandlung von Kupfer in Gold sucht (…). Es gibt keine für alle gültige Formel. Vielmehr ist diese im Innern eines jeden Alchimisten, in seiner eigenen Seele, in seiner Vergangenheit, verborgen."