"Ich weiß nicht, wie es passiert": Gerüchte über Putins Zukunft

Der frühere russische Kurzzeit-Ministerpräsident Sergei Stepaschin (70) fiel mit einer höchst merkwürdigen Äußerung auf: In einem Gespräch mit der kremlnahen Nachrichtenagentur RIA Nowosti sagte er er, es gebe bis auf Weiteres keinen denkbaren Nachfolger für Wladimir Putin: "Wahrscheinlich dachten viele darüber nach, ob Putin in zwei Jahren für das Präsidentenamt kandidieren sollte oder nicht, auch ich habe darüber nachgedacht. Aber jetzt ist völlig offensichtlich, dass es keinen Ersatz geben kann, insbesondere während der teilweisen Mobilisierung, und in der Tat aktiver Feindseligkeiten gegen die NATO und die Amerikaner."

"Wir dürfen 1917 nicht wiederholen"

Damit nicht genug, Stepaschin nannte ein historisches Beispiel für eine russische Elite, die sich selbst auflöste, nämlich gegen Ende des Ersten Weltkriegs: "Wir dürfen das Jahr 1917 nicht wiederholen, als der innere Kreis von [Zar] Nikolaus II. ihn tatsächlich verriet. Ich glaube, dass Putin, ob er will oder nicht, sein Kreuz tragen muss, bevor wir wirklich Frieden schließen können." Warum der ansonsten eher unauffällige Stepaschin sich derart äußerte, ging aus der Agenturmeldung nicht hervor.

Es gebe eine "wachsende Spaltung in den Eliten", was den Übergang der Macht von Putin in die Hände eines Nachfolgers angehe, spekulierte ein anonymer Telegram-Nutzer, der behauptet, gute Verbindungen in den Kreml zu haben. Demnach ist ein Teil der tonangebenden Regime-Mitglieder und eine Minderheit des Sicherheitsapparats gegen die Berufung des in jüngster Zeit viel genannten Landwirtschaftsministers Dmitri Patruschew zum Präsidenten, auf welchen Wegen auch immer. Der weltläufige Patruschew ist der Sohn des mächtigen Sicherheitsratschefs und zeitweiligen Geheimdienstkollegen von Putin, Nikolai Patruschew, und hat sich bislang kaum zum Angriff auf die Ukraine geäußert.

"Alle sind total frustriert"

Die Mehrheit aus Armee und Geheimdienst wolle ihn zum Putin-Nachfolger aufbauen, so der Kommentator, die übrigen Eliten habe Dmitri Patruschew aber noch nicht von sich überzeugt. Der eingangs erwähnte Stepaschin habe in dieser Diskussion hinter den Kulissen eine Duftmarke setzen wollen: "Er zeigte, auf welcher Seite er steht und brach damit Brücken zum Konsens ab, aber Stepaschin ist für die Mehrheit [der Eliten] keine Autorität und seine Position in diesem Stadium kann NOCH vernachlässigt werden."

Wer sich für Geraune über Putins angeblich geschwächte Stellung interessiert, wird schnell fündig, zuletzt vor allem in der "Washington Post". Sie bezieht sich in einer neuen Recherche vor allem auf führende Geschäftsleute: "Alle sind total frustriert. Die Stimmung ist sehr schlecht", wird ein anonymer Auskunftsgeber zitiert. Die Elite habe begonnen, über einen möglichen Führungswechsel zu sprechen, "wie sie es noch nie zuvor in mehr als zwanzig Jahren von Putins Herrschaft getan" habe, obwohl niemand sagen könne, wie oder wann dies geschehen könnte: "Wir haben begonnen, in eine revolutionäre Situation einzutreten. Alle warten auf etwas anderes als das, was jetzt geschieht: eine andere Führung, einen anderen Krieg. Die Falken wollen härtere Aktionen. Die Tauben wollen überhaupt keinen Krieg. Die Zeit für einen Wechsel des politischen Systems reift. Aber wie es passieren wird, weiß ich nicht."

"Putins Arsenal ist sehr begrenzt"

Der in den USA im Exil lebende ehemalige stellvertretende Gouverneur der russischen Zentralbank, Sergej Alexaschenko (62), sagte dem Blatt: "Putins Arsenal an möglichen Maßnahmen ist sehr begrenzt. Abgesehen vom Angriff auf die zivile Infrastruktur [der Ukraine] hat er nur die Möglichkeit, taktische Nuklearwaffen einzusetzen. Wenn der ukrainische Gegenangriff fortgesetzt wird, bleibt für Putin die Frage, was weiter zu tun ist." Die Chinesen seien dagegen, die "Büchse der Pandora" zu öffnen, würden den Einsatz von atomaren Waffen also verhindern.

Bei den russischen "Ultra-Patrioten" wird unverdrossen weiter über "Ratten" in der Kremlführung geschimpft und nach vermeintlichen Landesverrätern gefahndet. Die chaotische Mobilisierung führte dazu, dass die dafür zuständigen Militärkommissare samt und sonders als "Idioten" geschmäht wurden: "Versagen, Fehler oder völlige Fahrlässigkeit bleiben nicht nur ungestraft, sondern diskreditieren offen die oberste Führung Russlands. Und die Wirkung ist schlimmer als die schmutzigsten Aktionen der berüchtigten fünften Kolonne oder die Aktionen ukrainischer Spezialisten für informationspsychologische Kriegsführung."

"Kommunisten setzen sich ab"

Die "Nesawissimaja Gaseta" raunte ebenfalls von Absetzbewegungen der Nationalisten, speziell der Kommunisten: "Kurz gesagt, im Falle einer Niederlage an den Fronten oder eines schlechten Friedens zwischen Russland und dem Westen und damit mit der Ukraine bereiten sich die Kommunisten darauf vor, zu beweisen, dass die Behörden an all dem schuld sind. Und in letzter Zeit wird unter den linken Patrioten aktiv die Idee ventiliert, dass der Westen die Russische Föderation tatsächlich in einen Bruderkampf gezogen hat und der Kreml aus irgendeinem Grund in eine Falle geraten ist."

"Abreise der Bewohner der Region"

Äußerst befremdlich ist der Aufruf von Wladimir Saldo, des von den Russen eingesetzten Machthabers im besetzten Cherson, die dortigen Einwohner zum "Studium und zur Erholung" in sichere russische Gebiete umzusiedeln: "Wir, die Bewohner der Region Cherson, wissen natürlich, dass Russland sein eigenes Volk nicht im Stich lässt, und Russland hilft immer dort, wo es schwierig ist." Einer der stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten, Marat Khusnullin, versprach prompt, "die Abreise der Bewohner der Region in andere Regionen des Landes zu organisieren".

Die Betroffenen sollen "kostenlos untergebracht" werden. Das klingt nach breit angelegter Evakuierung und der Vorbereitung eines weiteren Rückzugs, was es allerdings nach anderen Aussagen von Offiziellen ausdrücklich nicht sein soll, hatte Putin doch versprochen, dass Russland die besetzten Gebiete "niemals" wieder aufgeben werde. Sollte es anders kommen, hätte der Präsident ein massives Glaubwürdigkeitsproblem.

Nur eine Minderheit gegen Putin?

Unterdessen hat der russische Meinungsforscher Alexej Levinson darauf hingewiesen, dass Putins Popularität nach der Mobilisierung zurückging, wenn auch nicht spektakulär. Etwa ein Fünftel der Russen unterstützten den Präsidenten "auf keinen Fall" oder "eher nicht". 77 Prozent der Befragten hielten nach wie vor zu ihm, zuvor seien es bis zu 83 Prozent gewesen. Unter den Jüngeren und in der Wirtschaft sei die in den - fraglichen - Umfragen gemessene Ablehnung Putins deutlich größer und erreiche mehr als ein Drittel. Gleichwohl machten die Regime-Gegner eine Minderheit aus: "Es wird die Stunde kommen, in der sowohl die Wenigeren als auch die Eliten frei und erleichtert aufatmen werden, aber vorher werden beide viel härtere Prüfungen ertragen müssen, als sie in den vergangenen Monaten ertragen mussten."