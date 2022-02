"Ich war sprachlos": Jerry Lewis soll Co-Stars belästigt haben

Er war einer der meist beschäftigten Kino-Lieblinge der fünfziger und sechziger Jahre: Jerry Lewis (1926 - 2017) amüsierte mit seinen derben Slapstick-Komödien Millionen von Zuschauern, begeisterte als "Schrecken der Division", "Regimentstrottel", "Aschenblödel" und "Der verrückte Professor". Doch jetzt fällt ein Schatten auf seine Karriere. Die Schauspielerinnen Karen Sharpe (87) und Hope Holiday (91) berichten in einer neuen TV-Doku über zutiefst verstörende Erlebnisse mit Lewis. So soll er vor den Dreharbeiten zum "Tölpel vom Dienst" (1964) Sharpe bei einer Kostümprobe in seinem Büro betatscht haben. Alle Mitarbeiter seien vor die Tür geschickt worden, so die betagte Schauspielerin, die damals eine Krankenschwester spielte und als Liebhaberin von Lewis besetzt war. Nach einer Auszeit von eineinhalb Jahren war Sharpe nach eigenen Worten dankbar für die berufliche Chance, zumal Lewis ihr eine vergleichsweise hohe Gage zusicherte und ihr Look von Kostümbildnerin Edith Head designt werde sollte, die auch schon Grace Kelly und Audrey Hepburn ausgestattet hatte.

"Ich mache das nicht"

"Offen gesagt war ich sprachlos", so Sharpe, die berichtete, dass Lewis, damals mit einem Zehn-Millionen-Dollar-Vertrag bei der Paramount der teuerste Schauspieler Hollywoods, sie bedrängt und befummelt habe. Dabei habe er seine Hose geöffnet. Daraufhin habe sie gesagt: "Warten Sie mal einen Moment. Ich weiß nicht, ob das die Voraussetzung ist, um bei Ihnen eine Hauptrolle zu spielen, aber ich mache das nicht. Ich konnte sehen, dass er außer sich war. Ich hatte das Gefühl, dass ihm das noch nie passiert war." Sie sei allerdings vertraglich gebunden gewesen, so Sharpe, und habe nicht aussteigen können.

Beim Dreh habe das gesamte Team außer dem Regisseur Frank Tashlin und dessen Assistenten die Anweisung erhalten, kein Wort mit ihr zu sprechen. Ein Crew-Mitglied habe sich eigens dafür entschuldigt und darauf verwiesen, das Zuwiderhandeln geahndet werde. Lewis habe sich geweigert, mit ihr zu proben. Er habe sie vollkommen ignoriert, sobald die Kamera stoppte.

Die Paramount verdiente mit Lewis 100 Millionen US-Dollar

Am letzten Drehtag habe ihr Jerry Lewis gestanden, er sei "krank", was seine sexuellen Verhaltensweisen betreffe. "Blödsinn, ist das Ihre Entschuldigung für unverschämtes Verhalten?" habe sie erwidert: "Dass Sie krank sind und von Leuten erwarten, das alles hinzunehmen? Nun, ich entschuldige das nicht. Es war das unprofessionellste Verhältnis zwischen Hauptdarstellern, das ich in zwanzig Jahren als Schauspielerin mitgemacht habe. Ich stelle mir vor, wieviel besser wir hätten sein können, wenn Sie professionell gewesen wären und zusammengearbeitet hätten."

Lewis konnte sich solche und andere Gemeinheiten offenbar leisten: Die Paramount verdiente mit ihm 100 Millionen US-Dollar in einer Zeit, als Kinokarten 70 Cents kosteten. Produktionschef Barney Balaban soll nach Angaben von "Vanity Fair" gesagt haben: "Wenn Jerry das Studio abfackeln will, gebe ich ihm das Streichholz."

"Ich saß nur da und wollte weg"

Die neue Doku stammt von den Filmemachern Kirby Dick und Amy Ziering, die für den Kabelsender HBO schon die Auseinandersetzung zwischen Woody Allen und Mia Farrow aufgearbeitet hatten. Sie interviewten auch Hope Holiday, die 1961 in der Komödie "Ich bin noch zu haben" an der Seite von Lewis besetzt war. Am ersten Drehtag sei sie von ihm in dessen Garderobe eingeladen worden. Er habe die Tür per Knopfdruck verriegelt.

"Dann begann er zu reden", so Holiday, obwohl sie behauptet habe, ihr Freund warte draußen: "'Weißt du, du könntest so attraktiv sein, aber du trägst ja dauernd Hosen. Ich habe dich noch nie im Rock gesehen. Du hast so schöne Beine und prima Busen.' Dann sprach er über Sex. Er wurde derb und öffnete seine Hose. Sein hässliches Ding hing raus und er begann sich zu befriedigen. Ich war eingeschüchtert. Ich saß nur da und wollte einfach nur weg." Sie sei überzeugt gewesen, so Holiday, dass sie all diese Geschichten "mit ins Grab" nehmen müsse, weil sich niemand dafür jemals interessiere.