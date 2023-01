"Ich war als Revoluzzer verrufen": Christoph Stölzl ist tot

Wer Christoph Stölzl fragte, bekam stets eine kompetente Antwort: Der Mann wusste ungemein viel und interessierte sich für (fast) alles, ob es um die Landschaftsarchitektur beim Bau der ersten Autobahnen ging, um den "Nationalrausch" Oktoberfest, prächtige Ritterrüstungen oder belanglose Alltagsgegenstände. Stölzl war ein Bildungsbürger, wie es ihn heute nur noch selten gibt, zurückhaltend, höflich, zugewandt und leise, aber kompetent in seinen Urteilen. Kaum eine große Opern-Premiere in Berlin, wo er nicht zugegen war, kaum ein Thema, zu dem er nicht Bescheid wusste. Und statt Smalltalk mit Wikipedia-Wissen zu bestreiten, zitierte er garantiert einen originellen Autor, dessen Buch er "kürzlich" gelesen hatte.

Ab 1980 küsste er das Stadtmuseum München wach und sorgte dort für spektakuläre, bis heute unvergessene Ausstellungen, nicht nur über die populäre Wiesn, sondern auch über eher trübe Kapitel der Isar-Metropole, etwa über die von Hitlers Aufstieg geprägten Zwanziger Jahre. "Ich war in der damals noch sehr konservativen Museumsbranche eher als ein Revoluzzer verrufen", so Stölzl in einem Interview über seine damalige Zeit. Er wollte "unkonventionelle Wege" gehen und etwas "riskieren". Für ihn sollte eine erfolgreiche Museumsschau eine Mischung aus "Wissenschaft, Familienausflug, Identitätsfeier und Restaurierung" sein. Berührungsängste zu Event und Entertainment kannte Stölzl nicht.

"Keiner wollte sich drauf einlassen"

Geboren 1944 in der Nähe von Augsburg, startete der promovierte Historiker, der seinen Lebensweg als richtungsloses "Mäandern" bezeichnete, als Mitarbeiter am Bayerischen Nationalmuseum. Nach seiner Tätigkeit am Stadtmuseum in München wechselte er auf Wunsch von Bundeskanzler Helmut Kohl 1987 als Gründungsdirektor zum Deutschen Historischen Museum nach Berlin, das damals heiß umstritten war, schließlich tobte in der Wissenschaft ein Streit um die jüngere deutsche Vergangenheit und darüber, was ein Nationalmuseum eigentlich leisten soll. Die Angst vor Berlin und dessen preußischer Tradition war im Westen groß, zumal Helmut Kohl sich dem Vorwurf ausgesetzt sah, mehr auf Repräsentation als auf kritische Bestandsaufnahme aus zu sein.

Stölzl fasste das mal in die Worte zusammen, ihm sei unterstellt worden, federführend an einer "Entsorgungsanstalt für die deutsche Vergangenheit" beteiligt gewesen zu sein: "Keiner der prominenten Kollegen, die in etablierten, anfeindungsresistenten Häusern saßen, wollte sich auf das Risikounternehmen einlassen." Er habe ein "Gottesurteil" provoziert, so Stölzl ironisch, und lauter "illusorische" Wünsche, vor allem nach Geld, geäußert - doch alle seien wider Erwarten erfüllt worden. Die Zeit an der Spitze des DHM zählte er zu den "Glücksjahren" seines Lebens, und tatsächlich war der Start des später krisengeschüttelten Museums im Ostberliner Zeughaus in jeder Hinsicht brillant. Stölzl zündete ein intellektuelles Feuerwerk, war eine nimmermüde Ideen-Maschine.

"Ausflug in Politik war sehr lehrreich"

Der begnadete Ausstellungsmacher, der sich nie als nationalistischer "Kleindeutscher" verstand, sondern immer als Europäer, war stolz darauf, 2.000 Jahre abendländische Geschichte präsentieren zu können und widmete vor allem der Ära der Reformation um 1500 viel Aufmerksamkeit. "Ich bin ein Geschichtsoptimist trotz aller tieftraurigen Argumente, die die Katastrophengeschichte des 20. Jahrhundert geliefert hat", so der Historiker, der anscheinend nie schlechte Laune hatte oder verzagt war, sondern immer die Ausgeglichenheit selbst. Die Eitelkeit, ohne die es in seinem Metier nicht geht, war ihm nicht anzumerken. Eher schon erinnerte er an einen britischen Landedelmann, dem nichts ferner liegt als Aufgeregtheit. Wer ihn traf, hatte automatisch das Bedürfnis, sich ein paar Stunden mit ihm hinzusetzen und im allerbesten Sinne "belehren" zu lassen.

Nach einem Intermezzo als Feuilletonchef der "Welt" beim Springerkonzern ging er Anfang 2001 in die Berliner Landespolitik, angeblich, weil er als damals noch parteiloser Kultursenator beim Kampf um die Kulturfinanzierung Verbündete brauchte: "Dass daraus echte Parteipolitik werden würde, ahnte ich damals nicht. Diese Zeit in den 'Niederungen der Politik', wie Schöngeister zu sagen pflegen, war sehr lehrreich; ich habe die raue Wirklichkeit unserer Demokratie hinter den Kulissen kennen gelernt." Stölzl wurde Landtagsabgeordneter, Vizepräsident im Abgeordnetenhaus und war sogar eine kurze Saison 2002/03 Landesvorsitzender der CDU."

"Das Karussell der Intrigen und innerparteilichen Machtkämpfe ist nicht meine Welt. In meinem Verständnis von Politik ist die Frage nach den Personen und Funktionen sekundär. Heute muss ich sagen: Manchmal gibt es nichts Unpolitischeres als eine politische Partei", fasst Stölzl seine Erfahrungen zusammen.

"Ich bin Parlamentär mit der weißen Fahne"

Er wechselte als Geschäftsführer zum Auktionshaus Villa Grisebach und wurde im Juli 2010 Präsident der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar. 2015 wurde er wiedergewählt und amtierte bis zum 22. Juni letzten Jahres. Dass Stölzl Qualitäten als Vermittler und Krisenhelfer hatte, wurde 2019 deutlich, als er als Mediator bei den Konflikten um das Jüdische Museum in Berlin erfolgreich tätig war: "Das ist meine goldene Regel. Nicht: Hier ist unsere Mission, jetzt geht ihr gelehrter hinaus, sondern gelebter Diskurs. Ich entscheide aber nicht. Ich bin eine Art Parlamentär mit der weißen Fahne oder ein Punchingball, Gesprächstherapeut oder Mittler."

Christoph Stölzl, dessen Sohn Philipp ein bekannter Film- und Theaterregisseur ist, starb nach Angaben der Weimarer Hochschule am 10. Januar im Alter von 78 Jahren im oberbayerischen Evenhausen in der Nähe von Wasserburg am Inn.

"Berlin verliert eine starke Stimme der Kultur und die Berliner CDU einen besonderen ehemaligen Landesvorsitzenden", so der Landes- und Fraktionsvorsitzende des Berliner CDU-Landesverbands, Kai Wegner. Stölzl habe "Großes für unsere Stadt geschaffen, das bleibt".