"Ich wachte gestern auf und wollte die Welt niederbrennen"

George Foyd: einer von Vielen

Für viele, die jetzt auf die Straße gehen, hat die, wie sie es nennen, "öffentliche Hinrichtung" von George Floyd das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Journalistin Hazel Tryce Edney betont zunächst die Kontinuität der Polizeigewalt gegen Schwarze: "Gestern Abend hat mir jemand gesagt, in Amerika ist ja gerade alles anders, wegen der Pandemie und den Unruhen. Und ich musste erstmals überlegen, ob ich das auch so finde." Hazel Tryce Edney ist innerhalb der schwarzen Medienlandschaft in den USA eine geschätzte Stimme. Die gebürtig aus Virginia stammende Journalistin ist Chefredakteurin ihres eigenen Nachrichtendienstes und ehemalige Redaktionsleiterin von blackpressusa.com.

Sie erinnert an die anderen schwarzen Opfer, über die sie bereits berichtet hat: "In Ferguson, als Mike Brown erschossen wurde, in Baltimore wegen Freddy Grey: Protest nach Protest nach Protest. Vergeben Sie mir, aber das fühlt sich jetzt nicht viel anders an. Dieselbe alte Geschichte von Abstumpfung in Rassenfragen, weiße Vorherrschaft und all das Böse gegen das schwarze Amerika." Ein schwarzer junger Mann – meistens sind es Männer – wird ohne Grund von Polizisten erschossen, erwürgt, erschlagen. Menschen gehen auf die Straße und fordern Gerechtigkeit. Eine gerichtliche Ermittlung wird eingeleitet, die in 99 % der Fälle mit dem Freispruch des Polizisten endet.

Nichts ändere sich wirklich

Manchmal gibt es Ausschreitungen, manchmal Plünderungen. Die vorwiegend weißen Mainsteam-Medien konzentrierten ihre Berichterstattung auf die Plünderungen und lenken von der ursprünglichen Gewalt ab, so Hazel Tryce Edney. Hat man einen wortgewandten Präsidenten wie Barack Obama, beruhigt sich die Lage schneller, jemand wie Donald Trump heizt sie eher an. Aber nichts ändere sich wirklich. Das ist für Hazel die Normalität für schwarze Amerikaner. "Aber, es gibt doch etwas, das ich in den letzten Jahren anders wahrgenommen habe. Das war schon in Charlottesville so. Dort marschierten viel mehr Weiße mit uns, als je zuvor", sagt die Journalistin.