"Ich singe mit der Seele": Sopranistin Edita Gruberová tot

"Ich bin rundum glücklich und zufrieden", sagte die gefeierte Sopranistin dem "Merker" im Jahr 2013. Damals, gegen Ende ihrer Karriere, hatte sie sich schon weitgehend auf ihre Freizeitbeschäftigungen konzentriert: Briefmarken sammeln, Gartenarbeit, lesen, sich um die Familie kümmern. Daheim in Zürich machte sie es sich gern gemütlich, hatte nicht den Ehrgeiz, am hektischen Premieren-Reigen des internationalen Operngeschäfts ständig als Stargast teilzunehmen. Im März 2019 schließlich verabschiedete sie sich ganz von der Opernbühne, wurde in München in "Roberto Devereux" als Elisabetta noch einmal frenetisch gefeiert, knapp eine Stunde dauerten die Ovationen. Ein Jahr später, mitten in der Pandemie, kündigte sie an, gar nicht mehr aufzutreten, obwohl damals noch Liederabende geplant waren.

Sie machte alles mit ihrer Stimme wett

Die am 23. Dezember 1946 im slowakischen Bratislava geborene Primadonna gehörte zur allerersten Gesangsliga ihrer Generation. "Ich habe mich immer in den Gesang gerettet, auch meine Mutter hat gerne gesungen, von ihr habe ich die Stimme bekommen", so die Gruberová: "Wir haben durch unser Singen unsere Seelen gelüftet." Und das war bitter nötig: Ihr Vater war Trinker, ihr Alltag in der Kindheit alles andere als einfach. Dem örtlichen Pfarrer hatte sie es zu verdanken, dass sie es überhaupt am Konservatorium in Bratislava versuchte. Von 1961 bis 1968 absolvierte sie dort ihre Ausbildung.

Kaum eine andere glänzte im artistischen Belcanto-Fach so unangefochten wie sie. Mit Regisseuren hatte sie dagegen immer wieder Probleme, allzu moderne Interpretationen mochte sie nicht, und auch als Schauspielerin war sie auf der Bühne nicht sonderlich beweglich: "Ich mag Regisseure nicht, die nichts verstehen und Affen auf der Bühne tanzen lassen", urteilte sie im Interview mit Oe24. Entsprechend begeistert war sie von konzertanten Aufführungen, da machte sie alles durch ihre Stimme wett. Und wenn Christof Loy, ihr Lieblings-Regisseur, "um sie herum" inszenierte, entstanden tosend beklatschte Aufführungen: Neben Donizettis "Robert Devereux" auch dessen "Lukrezia Borgia" und Bellinis "La Straniera".