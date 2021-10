Ich sehe was, was Du nicht siehst: Fotokunst im Blauen Land

"Möglicherweise haben mich ja einige in diesem Sommer beobachtet, wenn ich morgens so um halb vier da unten reinmarschier‘. Es ist dunkel – und das Licht kommt vom Osten. Und ich schaue hinauf, da sind so ein paar Wolken – und die werden beleuchtet. Und unten ist noch stockdunkel. Das ist dann der erste Rausch am Tag – und meistens der schönste!!"

Das Moos und seine Menschen

Eine der Landschaften, die Christian Kolb im Moor fotografiert hat, könnte sich auch in Patagonien befinden. Eine andere erinnert an die Savannenlandschaften von Afrika. Und eine dritte zeigt ein Naturphänomen, wie man es im Murnauer Moos nur selten erlebt: Zu sehen ist kein Regenbogen, sondern ein Nebelbogen.

Ergänzt hat Christian Kolb seine Landschaftsaufnahmen mit Porträts von acht Menschen, die im Murnauer Moos aufgewachsen sind und gearbeitet haben. Teilweise dort noch leben. Da ist etwa die Bäuerin Leni, die sich an die Zeit erinnert, als sie jeden Morgen eine dreiviertel Stunde von Schwaigen bis Eschenlohe durchs Moos in die Schule ging.

"Wenn Kirche war, ist man halt um viertel nach sechs aus dem Haus gegangen im Winter – die großen Kinder voran und die kleinen hintennach. Da ist kein Schneepflug gefahren. Da ist man in die Kirche rein – natürlich, wir waren warm gegangen, aber die Eschenloher Kinder haben noch gezittert, die kamen ja frisch aus dem Bett, aber wir haben gedampft."