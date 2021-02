"Ich sehe keinen Konsens zwischen Bevölkerung und Ethikrat!"

Erkenne ich da ein virologisches Muster in Ihrer Argumentation? Heißt dass, es muss eine Form der ethischen Prävention betrieben werden?

Natürlich muss ethische Prävention betrieben werden, die ganze Zeit über. Wir erleben ja teilweise eine Ethikdiskussion in Deutschland, die weit unterhalb des internationalen Forschungsstandes in der Wissenschaft der Ethik ist. Und das hat massive Konsequenzen für das Leben und Überleben in unserer Gesellschaft. Deswegen müssen wir dringend das tun, was wir in den wissenschaftlichen Disziplinen, auch der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Philosophie tun: nämlich uns durch Gedankenexperimente, Faktenchecks und so weiter darüber verständigen, was moralisch vertretbar ist. Wenn man den Bürgerinnen und Bürgern die Frage stellt, ob Menschen, die geimpft sind, Sonderrechte erhalten sollen, heißt es natürlich: Nein. Die richtige Antwort auf eine falsche Frage. Man hat die Menschen aber nicht gefragt, ob sie dafür sind, die individuellen Freiheitsbeschränkungen für Menschen, für die man sie aufheben kann, aufzuheben. Da kriegen Sie selbstverständlich die Antwort: Ja. Deswegen sehe ich den Konsens zwischen Ethikrat und Bevölkerung nicht, weil die Frage falsch gestellt war.

Da können wir gleich noch ein zweites schwieriges Thema dazu nehmen: Wir haben auf der einen Seite die Debatte um mögliche Freiheiten durch das Impfen, auf der anderen die um eine mögliche Impfpflicht. Letztere ist zwar bisher politisch nicht gewollt, aber aus der Wirtschaft und auch der Kultur kommen erste Bestrebungen, die zumindest in Richtung eines Impf-Drucks gehen. Wie sehen Sie denn diesen Widerspruch? Freiheit durch Impfen gegen Impf-Druck?

Einen Impf-Druck gibt es deswegen nicht, weil die Wirtschaft, die Sie jetzt angeführt haben oder eben auch die Bevölkerung die Aufhebung individueller Freiheitsbeschränkungen wollen und nicht die Einführung von Impfung. Das heißt, solange Impfung der einzige, beste, sicherste Weg ist, ist das der Druck, der entsteht. Aber es geht nicht darum, eine Impfpflicht durch die Hintertür einzuführen, sondern möglichst bald möglichst viele Beschränkungen der Freiheitsrechte aufzuheben. Das ist meines Erachtens die Argumentation. Deswegen sagen die Verbände, wenn man genau hinhört, alle ganz eindeutig, dass sie dafür sind, Geimpften Zugang zu gewissen Veranstaltungen zu erlauben, aber auch an Test-Kapazitäten für die nicht Geimpften zu arbeiten. Und vergessen wir nicht: Ein Fehler in der Argumentation von Frau Kollegin Graumann ist ja, dass niemals alle Menschen geimpft sein können. Der Impfstoff ist nicht für Menschen unter 16 zugelassen. Einige Menschen können sowieso nicht geimpft werden. Und das ist einer der Gründe dafür, warum eine Impfpflicht tatsächlich gar nicht sinnvoll diskutierbar ist, weil wir ja gar keinen Impfstoff haben, der für eine Impfpflicht anwendbar wäre. Deswegen ist diese Diskussion falsch. Nicht, weil im Allgemeinen eine Impfpflicht nicht in Betracht kommen sollte. Das sollte sie, hätten wir einen Impfstoff, der sie abdeckt.