"Ich musste früh Humor entwickeln" - Zum Tod von Karl Dall

Aus seinem letzten Auftritt in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" wurde nichts mehr: Für die Dauer von fünfzehn Folgen sollte Karl Dall eine Gastrolle übernehmen. Geplant war, dass der 79-Jährige den internationalen Rockstar Richie Sky spielt. In dieser Rolle sollte er seinen alten Band-Kumpel Hannes (Claus Dieter Clausnitzer, 81) besuchen, mit dem er früher in der Band "Rain Birds" zugange war. Während Hannes als gelernter Schuhmacher "bei seinen Leisten" blieb, etablierte sich Sky als erfolgreicher Musikproduzent in Los Angeles. Kurz nach Beginn der Dreharbeiten Mitte November musste Dall ärztlich versorgt werden.

Die Rede war von einem Verdacht auf einen Schlaganfall. "Wir sind sehr betroffen über Karls unerwartete Erkrankung. Die bisherigen Dreharbeiten verliefen ausgesprochen engagiert und lustig. Wir drücken Karl jetzt alle Daumen für seine baldige Gesundung und sichern ihm und seiner Frau alle Unterstützung zu, die wir als sein Produktionsstudio bieten können", hieß es von der Produktionsfirma. Die Drehbücher wurden umgeschrieben.

Er kam aus einer "kleinen, engen Welt"

Karl Dall wurde 1941 als Sohn eines Schulrektors und einer Lehrerin geboren, entsprechend peinlich war ihm lebenslang seine eigene schulische Karriere: In der zehnten Klasse verließ er die Mittelschule und machte eine Ausbildung als Schriftsetzer in der Druckerei Rautenberg in Leer. Schon damals machte sich sein "hängendes" rechtes Auge bemerkbar, später sein Markenzeichen, die Folge einer angeborenen Lidmuskelschwäche.

Über seine Kindheit sagte Dall dem "Stern": "Ich komme aus einer kleinen Stadt in Ostfriesland, wo die Nachbarn schon komisch guckten, wenn man nicht wie alle anderen am Samstag seine Ligusterhecke beschnitt. Das war eine kleine, enge Welt, die mich als Kind fast erstickte."

Über sein unübersehbares Hänge-Lid sagte Dall im selben Interview: "Ich bin natürlich sehr auffällig. Meine Anwesenheit alleine hat die Leute provoziert. Mitschüler machten Witze über mein Äußeres, und die Lehrer konnten sich mein Gesicht immer am besten merken, vor allem, wenn's ans Strafen ging. Da musste ich schon früh Humor entwickeln."