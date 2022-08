"Ich mag ihn nicht": Mutmaßlicher Rushdie-Attentäter äußert sich

"Als ich hörte, dass er überlebt hat, war ich überrascht", sagte Hadi Matar (24) in einem Videointerview über sein Opfer Salman Rushdie. Gegenüber dem Boulevardblatt "The New York Post" äußerte sich der mutmaßliche Attentäter erstmals über seine Motive. Dabei wich er der Frage aus, ob ihn die von Revolutionsführer Ruhollah Chomeini am 14. Februar 1989 ausgesprochene "Fatwa" gegen den berühmten Autor zu seiner Tat bewogen hat. "Ich ersuche alle tapferen Muslime, ihn, gleich wo sie ihn finden, schnell zu töten, damit nie wieder jemand wagt, die Heiligen des Islam zu beleidigen. Jeder, der bei dem Versuch, Rushdie umzubringen, selbst ums Leben kommt, ist, so Gott will, ein Märtyrer", so der Ayatollah damals.

"Nicht alles von vorne bis hinten gelesen"

Matar blieb sehr vage, was diese Aufforderung betrifft: "Ich respektiere den Ayatollah. Ich denke, er ist eine großartige Person. Das ist alles, was ich dazu sagen kann." Er habe nur "etwa zwei Seiten" von Rushdies umstrittenem Roman gelesen, so der festgenommene Verdächtige: "Ich habe ein paar Seiten gelesen. Ich habe nicht alles von vorne bis hinten gelesen."

Der am Tatort Festgenommene bestritt, jemals in Kontakt mit der iranischen Revolutionsgarde gewesen zu sein, er habe auf eigene Faust gehandelt und sei zu dem Messerangriff "inspiriert" worden, als er im vergangenen Winter gelesen habe, dass Rushdie zu einer Lesung nach Chautauqua kommen würde: "Ich mag die Person nicht. Ich glaube nicht, dass er ein sehr guter Mensch ist. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht sehr. Er ist jemand, der den Islam angegriffen hat, er hat den Glauben angegriffen, das Glaubenssystem."

"Mag keine Leute, die so unaufrichtig sind"

Mit der Literatur von Rushdie will sich Matar per Netzvideos vertraut gemacht haben: "Ich habe viele [seiner] Vorträge gesehen. Ich mag keine Leute, die so unaufrichtig sind." Die Verköstigung in der U-Haft ist Matar offenbar nicht islamkonform genug: "Ein Großteil des Essens, das sie mir gegeben haben, ist in meiner Religion nicht erlaubt." Ihm gehe es aber trotzdem "gut".

Während des etwa 15-minütigen Interviews trug Matar einen schwarz-weißen Gefängnisoverall und eine weiße Gesichtsmaske. Er will mit dem Bus von seiner Heimat New Jersey nach Buffalo im Bundesstaat New York und dann per Anhalter in den 4.000-Einwohner-Ort Chautauqua gereist sein. "Es ist ein nettes Städtchen", so Matar über die Kleinstadt: "Ich habe ziemlich viel rumgehangen. Nichts Besonderes getan, bin nur herumlaufen." Die Nacht habe er im Park verbracht: "Ich war die ganze Zeit nur draußen."

Auf den Kopf von Salman Rushdie (75) haben die iranischen Behörden eine Belohnung von drei Millionen US-Dollar ausgesetzt. Bei dem Angriff in Chautauqua soll der Schriftsteller mindestens zehn Mal von Messerstichen getroffen worden sein, darunter in die Leber und in ein Auge.