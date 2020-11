"Ich liebe VW": So rechnete Jan Böhmermann mit Volkswagen ab

Böhmermann verwies darauf, dass VW ab 1953 mit der brasilianischen Militärdiktatur zusammenarbeitete: "Vom Arbeitsplatz ging es direkt zum Folterzentrum." Dazu wurde der inzwischen 94-jährige, ehemalige VW-Chef Carl Hahn eingeblendet, der in einer historischen Einspielung sagte: "Wir haben versucht, Automobile zu bauen. Unabhängig davon, wer im Lande herrscht. Das überlassen wir den Eingeborenen." Auch bei der Rassentrennung in Südafrika, dem Apartheids-Regime, sei "Volkswagen mittendrin" gewesen und habe hinterher lediglich "vier Millionen Mark für ein Förderprogramm" Wiedergutmachung bezahlt.

Der langjährige, inzwischen verstorbene Firmenchef Ferdinand Piëch sei "ein ganz normaler, psychopathischer Topmanager" gewesen. Um das zu bekräftigen, wurde das legendäre Statement von Piëch eingespielt: "Immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden, und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein."

Kritik an VW-Fabrik in Uiguren-Provinz

Auch aktuelle Schlagzeilen wurden zitiert, so eine des Münchner Merkurs vom Oktober letzten Jahres, wonach Volkswagen "Affen im Abgastest" hatte und sogar "Menschenversuche" geplant habe. Ein VW-Mitarbeiter habe heimlich Aufnahmen von internen Besprechungen gemacht und plötzlich sei sein Wohnhaus in Flammen gestanden: "Und auf einmal geht derselbe Mitarbeiter selbst in Flammen auf, in seinem Auto." Die Polizei habe allerdings "keine Anzeichen für Fremdverschulden gefunden", so Böhmermann.

Auch die Kooperation von VW mit den chinesischen Behörden wurde getadelt: In der Unruheprovinz Xinjiang baute der Konzern eine Autofabrik, die auch bewaffneten Volkspolizisten präsentiert worden sei. Im Umkreis von dreißig Kilometern um das Werk gebe es "Arbeitslager und Gefängnisse", in denen schätzungsweise eine Million muslimische Uiguren inhaftiert seien. Herbert Diess, seit April 2018 VW-Vorstandsvorsitzender, sagte dazu in einem Interview mit einem englischsprachigen Sender: "Ich weiß nicht, worauf Sie sich beziehen. Ich kenne das nicht."

Diess, so das "Handelsblatt" in einem Artikel vom März 2019, den Böhmermann ansprach, hatte seine Führungskräfte auch mit der vermeintlichen Aufmunterung "Ebit macht frei" gegen sich aufgebracht: "Arbeit macht frei" war der Spruch, der am Eingang des Konzentrationslagers Dachau zu lesen war. Das "Ebit" ist das Betriebsergebnis eines Unternehmens ohne die Berücksichtigung von Zinsen und Steuern.