"Ich kann es nicht glauben": Adele räumt bei den Brit Awards ab

"Ich kann nicht glauben, dass eine Klavierballade gegen so viele Knaller gewonnen hat", sagte Adele, die sich beim Song des Jahres gegen Künstler wie A1 & J1, Central Cee, Glass Animals und KSI durchgesetzt hatte. Die Veranstalter hatten bei der Preisvergabe erstmals auf geschlechtsspezifische Kategorien verzichtet, um "Künstler ausschließlich für ihre Musik und ihre Arbeit zu feiern, und nicht dafür, wie sie sich selbst identifizieren oder wie andere sie sehen".

"Ich verstehe, warum sie den Namen dieses Preises geändert haben, aber ich liebe es wirklich, eine Frau und eine weibliche Künstlerin zu sein", sagte Adele bei der Preisverleihung in der mit 20.000 Zuschauern vollbesetzten O2-Arena in London.

Keine geschlechtsspezifischen Kategorien mehr

Nominiert waren in diesem Jahr 18 Solo-Künstlerinnen oder Bands mit Frontfrauen, so viele wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Männliche Künstler waren aber immer noch in der Überzahl. "Dass es nur noch eine Kategorie gibt, fanden alle gut, bis die Männer festgestellt haben, dass sie gegen Adele antreten müssen", merkte Moderator Mo Gilligan an. Die Sängerin gewann nicht nur den Preis für das Beste Album des Jahres ("30") und den Besten Song des Jahres ("Easy On Me"), sie wurde auch Künstler/in des Jahres.

Sänger Ed Sheeran wurde als bester Songwriter ausgezeichnet, Sängerin Dua Lipa gewann im Genre Pop/R&B, der Sänger Sam Fender im Bereich Alternative Rock und Sängerin Becky Hill in der Kategorie Dance Music. Die US-Sängerin Olivia Rodrigo wurde für ihr Lied "Good 4 U" mit dem Award für den besten internationalen Song geehrt. Den Preis als Beste Nachwuchskünstlerin nahm die 27-jährige britische Rapperin Little Simz gemeinsam mit ihrer Mutter entgegen. "Ich bin der lebende Beweis dafür, dass man etwas Außergewöhnliches erreichen kann, wenn man hart an etwas arbeitet, egal woher man kommt und egal welchen Hintergrund man hat", sagte Simz, die in einer Sozialwohnung im Norden Londons aufgewachsen ist. "Also an alle Kinder: Träumt weiter, legt Euch weiter ins Zeug. Ich bin du. Du bist ich."

Mit Material von AFP und dpa.