Anish Kapoor: "Ich habe nichts zu sagen!"

Das könnte eine Bescheidenheitspose sein, wie man sie sich als hochdekorierte Kunstgröße wohl leisten kann. Tatsächlich spiegelt sich dieses eher mediale Selbstverständnis des Künstlers Anish Kapoor aber auch in seinem Werk. Vor allem in seinen raumgreifenden Installationen, die paradoxerweise beides sind: Blickfang und Blickableiter – hin zum umgebenden Raum, der umgebenden Architektur. Das war schon so im Jahr 2007, als Kapoor im Haus der Kunst blutrotschmierige Wachsquader auf Schienen durch die Türen des NS-Baus quetschte. Und das gilt nun auch für den Blähballon in der Rotunde: vierzehn Meter hoch, zweiundzwanzig Meter breit und mit einer Fläche so groß wie ein Handballfeld.