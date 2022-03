"Ich habe es satt": Comedian Danila Poperechny verlässt Russland

"Jetzt sind die Witze vorbei", schrieb ein russlandkritischer Fan bitter zum Abgang von Danila Poperechny: "Jeder, der auch nur ein bisschen genug Verstand hat, eilt aus dem Land."

Der Komiker selbst begründete in einem "sehr wichtigen" YouTube-Video, das bereits rund 550.000 Mal abgerufen wurde, warum er aus Russland abreiste. In der dekorativen Abenddämmerung in einem Wüstengebiet sitzend sagt er: "Ehrlich gesagt bin ich gegangen, weil ich es satt hatte, jeden Tag mit dem Gefühl aufzuwachen, dass sie mich morgen verhaften könnten. Mir wurde klar, dass ich nicht nur in den letzten zwei Wochen so dahin vegetiert habe, sondern mehrere Jahre." Er habe mittlerweile Angst um sein Leben gehabt. Ausdrücklich verbrämte der engagierte Entertainer seine Abreise nicht als "Urlaub", wie andere russische TV-Prominente und auch nicht als "Ausflug". Er werde aber nicht "für immer" weg sein.

"Dunkelste Nacht vor dem Morgengrauen"

Zahlreiche Kommentatoren hinterließen ihre Gedanken unter dem Video: "Ich hoffe aufrichtig, dass mit Ihnen alles in Ordnung ist. Halten Sie durch und danke für die Worte der Unterstützung. Ich denke, es ist für viele in der Ukraine wichtig zu hören und zu verstehen, dass Sie diese auch in Ihrem Land haben", schrieb ein Zuschauer aus Charkiw. Ein anderer flehte: "Danila, bitte komm erst zurück, wenn es sicher ist. In naher Zukunft wird es definitiv unsicher sein."

Mit Blick auf Putin hieß es in einem weiteren Kommentar: "Die Zahl der Menschen, die glauben, dass der alte Mann Recht hat, ist einfach erschreckend. Das ist jedenfalls ein sehr mutiges Video." Poetisch gab sich ein anderer: "Die dunkelste Nacht vor dem Morgengrauen. Es gibt viele gute und ehrliche Menschen und wir werden gewinnen. Gib nicht auf!" Und ein ukrainischer Patriot textete: "Es ist schön zu sehen, dass es noch genügend Russen gibt."

Anonyme Drohanrufe: "Wir stehen mit Munition vor Ihrer Tür"

Danila Poperchny nahm kein Blatt vor den Mund, was den Angriffskrieg auf die Ukraine betrifft und trat seit langer Zeit auf Kundgebungen der kremlkritischen Opposition auf. Er setzt sich unerschrocken für die Rechte der Homosexuellen in Russland ein und kritisierte die Rolle der orthodoxen Kirche. Er zahlte auch eine hohe Geldstrafe für die Journalistin Swetlana Prokopjewa aus Pskow, die wegen "Terrorismus" angeklagt war.

"Ich bin gegen Militäraktionen in jeglicher Form", so Poperchny zu Beginn des Krieges in einer Video-Stellungnahme, die mehr als 1,5 Millionen Zuschauer fand: "Ich glaube nicht, dass in der modernen Welt, egal wie die politische Situation ist, diese Methoden die einzigen Methoden sind, mit denen ein Problem gelöst werden kann." Ungefährlich war diese Äußerung nicht: Kollegen und Freunde von Poperchny erhielten anonyme Drohanrufe von angeblichen Kämpfern der Privatarmee "Wagner". Hubschrauber flögen "sehr schnell" hieß es da, besonders die russischen: "Wir stehen in sechs Stunden mit voller Munition vor Ihrer Tür."

Medien: Schwarze Listen im Umlauf

Inzwischen sollen nach Angaben von regierungskritischen russischen Medien unter den Behörden "schwarze Listen" von Künstlern kursieren, deren Auftritte derzeit unerwünscht sind. Es handle sich dabei um ukrainische, aber auch einheimische Personen wie die Sängerin Svetlana Loboda, die 2009 für die Ukraine beim Eurovision Song Contest teilnahm, die Sängerin und Moderatorin Wera Galuschka, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Vera Brezhneva, den Georgier Waleri Meladse, den russischen Komiker Maxim Galkin und die Punkband "Pornofilmy".