"Ich habe dreimal gelebt": Armin Müller-Stahl wird 90

Man sah sie schon oft im Fernsehen oder gar im Kino: Diese ungemein blauen Augen. Markant und wach. Wenn man Armin Müller-Stahl zum Interview traf, war man stets bemüht, nicht ständig in diese Augen zu schauen. Was für ein Blau!

Die drei Leben des Armin Müller-Stahl

Zur Welt kam er am 17. Dezember 1930 in Ostpreußen, in Tilsit. Die Mutter Ärztin, der Vater ein theaterinteressierter Bankkaufmann. Ein sonniges Gemüt konnte er sich bewahren. Ein feiner Herr. Ein Gentleman. Elegant. Distinguiert. Vornehm. Man begegnete ihm immer mit einer gewissen Scheu, als würde man auf eine Figur treffen, die wundersamerweise einem Roman von Thomas Mann entstiegen ist. Und tatsächlich hat Armin Müller-Stahl genau solche Charaktere verkörpert, als wären sie für ihn erfunden worden, für diesen Schauspieler, dessen Biografie sich in aller Kürze so zusammenfassen lässt: Ich habe dreimal gelebt. Einmal in der DDR, einmal in der BRD und einmal in Amerika.Ein junger Arzt hält an und blickt aus seinem Auto auf ein Verkehrsschild: "Sperrzone Grenzgebiet" steht da geschrieben. "Die Flucht" war 1977 der erste DEFA-Film, der das Tabuthema der Republikflucht aus DDR-Sicht behandelte und damals überraschend offen ansprach. Zugleich war es der letzte DEFA-Film mit Armin Müller-Stahl vor seiner Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland 1979. Bereits während der Dreharbeiten hatte er einen Ausreiseantrag gestellt, so dass der Film danach wie eine Vorwegnahme seines eigenen Wegs in den Westen erschien.

Rollen und Leben parallel

Solche Parallelen zwischen Leben und Rollen gibt es viele bei Armin Müller-Stahl: In seinen ersten Westfilmen spielte er Männer, die sich in fremder Umgebung unsicher fühlen, so etwa in Rainer Werner Fassbinders "Lola" als Bauingenieur aus dem Osten, der in der westdeutschen Provinz der 50er-Jahre mit schmutzigen Geschäftspraktiken in Konflikt gerät. Oder in Niklaus Schillings "Der Westen leuchtet!" als Ostagent, der sich erst mit den Spielregeln westlicher Gesellschaften anfreunden muss.

Diesem Rollenmuster blieb er auch ab Ende der achtziger Jahre in Hollywood treu wie in Jim Jarmuschs "Night on Earth", Als Ost-Migrant aus Dresden gibt er einen grauenerregend fürchterlichen Taxifahrer ab, der seinen Wagen so schlecht beherrscht, dass sich sein Fahrgast schließlich ans Steuer setzt.

Diese zehn Minuten in "Night on Earth" enthalten alles, was Armin Müller-Stahl als Schauspieler ausmacht: Da sind der Witz und die Melancholie, die große Präsenz und physische Genauigkeit, die Freude am Spiel und sein musikalisches Talent. Kurz bläst er zwei Flöten gleichzeitig – als ein Multikünstler, der auch singt und Geschichten erzählt, zeichnet und malt, Bücher schreibt und eigentlich Geigenvirtuose werden wollte. Das Instrument beherrscht er immer noch.

Als alten Zausel bezeichnete sich Armin Müller-Stahl in den letzten Jahren gerne. Die blauen Augen inzwischen ein wenig wässrig, und die Tonlage seiner wunderbaren Stimme sei auch in Jahre gekommen, erklärte er in sensibler Selbstwahrnehmung: "Zu Beginn noch sehr markant, das war noch metallen. Dann wird das ein bisschen weicher, ein bisschen älter. Es ist ja auch so, man wird älter."