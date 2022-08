Es ist eine vielgestaltige, vielsprachige Suchbewegung in fünf Teilen, die Kim de L’Horizon im Roman "Blutbuch" unternimmt: nach der Kindheit in Bern, nach der Großmutter und Mutter, die so viel redeten und doch so viel verschwiegen haben. Nach der Familie – Bauern, die sich in den Mittelstand emporgearbeitet haben. Und nach den Möglichkeiten fließender Identität und einer Sprache dafür. Kim de L’Horizon ist queer, beschreibt sich als fluide zwischen Mann und Frau. Und ist trotzdem jemand, der erforschen will, wo er herkommt, weil diese Herkunft in den Körper eingeschrieben ist.

Eingeschrieben in den Körper

"Es war irgendwie das Bedürfnis mit diesem Körperarchiv, mit diesem Familienarchiv umzugehen und das zu ordnen, zu verstehen, neu einzuordnen und dann eben aber auch darin eine Freiheit zu bekommen. Also ich glaube queere Identitäten sind Befreiungsversuche."

Versuche der Befreiung, die die Großmutter und Mutter nicht so recht finden. Die aber die Erzählfigur, vor allem auch sexuell, startet. Ganz in der Tradition der vielen Frauenschicksale der Familie bis ins Mittelalter, denen der Roman folgt. Letztlich steht auch die Blutbuche – der immer wieder neu blühende Baum im heimischen Garten – für Freiheit und Transformation. Die Mischung aus Berner Deutsch, Hoch-deutsch, Lyrik, Englisch und vielen weiteren Tonlagen im Roman ist Spiegel dieser ständigen Wandlung: "Also, ich glaube diese Vielsprachigkeit im Text war auch der Versuch, immer in einem Dazwischen und unterwegs zu sein. Also nie anzukommen, wie ich auch glaube, ein Körper sein bedeutet: nie anzukommen. Wir verändern uns ständig und unser Leben und unsere Identität, das ist eigentlich alles fluide."

Alles im Fluss

Heute mag dieses Sein im Fluss neue Labels haben, aber es gab es immer. "Blutbuch" macht diese Verbindungen von Vergangenheit und Gegenwart literarisch virtuos und zugleich tief berührend sinnfällig. "Natürlich hat man noch nie von Queerness gesprochen, also die Begrifflichkeiten sind vielleicht neu, aber unsere Körper sind nicht neu. Unsere Körper gab es schon immer und es gab einfach andere Begriffe dafür."