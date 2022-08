"Ich geh ja nicht verloren": Eva-Maria Hagen (87) gestorben

Wegen ihrer Lebensgemeinschaft mit dem regimekritischen Liedermacher Biermann wurden ihre Arbeitsmöglichkeiten durch die Mächtigen in der DDR später sehr eingeschränkt. Hagen wurde öffentlich diskriminiert, von der Staatssicherheit bedroht und wegen Staatsverleumdung angeklagt. Als sie 1976 gegen die Ausbürgerung Biermanns öffentlich protestierte, wurde sie fristlos beim Deutschen Fernsehfunk (DFF) der DDR entlassen und mit Berufsverbot belegt.

"Wunderbare und aufregende Zeit"

1998 veröffentlichte Hagen unter dem Titel "Eva und der Wolf" ihre Lebenserinnerungen, ergänzt um Spitzelprotokolle der Staatssicherheit: "Nach der Lektüre der Stasi-Akten Anfang der 90er Jahre war ich erstmal sprachlos über den Aufwand, der da von einer ausgebildeten, gleichzeitig auch dilettantisch agierenden Schnüffelbande getrieben worden war: dieses Ausmaß an Überwachung hatte niemand vermutet", so die Künstlerin. "Und ich beschloss, den akribisch erfassten Beobachtungen der Aufschreiber vom Dienst meine Berichte und Briefe an und von meiner Liebe entgegenzusetzen und zu veröffentlichen, damit, wenn ich nicht mehr da bin, nicht nur das Geschmiere von den Horchern an der Wand übrig bleibt aus dieser auch wunderbaren und aufregenden Zeit. Deshalb gab ich 1998 dieses Buch heraus – mit allen persönlichen Höhen und auch Tiefen in besagtem Lebensabschnitt."

1977 folgte Hagen ihrem früheren Lebensgefährten Biermann zusammen mit der Tochter Nina (67), die aus der früheren Ehe mit dem Schriftsteller Hans Oliva-Hagen stammt, in die Bundesrepublik. Dort baute sie sich neben dem Film und dem Theater eine zweite Karriere als Chansonsängerin auf. Auch Enkelin Cosma Shiva Hagen (41) arbeitet als Schauspielerin und Synchronsprecherin.

Mit 72 Jahren Auftritt in "Cabaret"

Streit in der eigenen Familie löste Hagen im Jahr 2000 mit ihrem Buch "Evas schöne neue Welt" aus. Tochter Nina Hagen erwirkte dagegen eine gerichtliche einstweilige Verfügung, weil sie sich in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt fühlte. Der Econ-Verlag musste die Auslieferung stoppen, das Buch wurde zurückgezogen. "Es täte mir sehr leid, wenn ich meine Tochter durch dieses Buch verletzt hätte. Mit dieser Reaktion habe ich niemals gerechnet. Ich habe mit Nina mehrfach über dieses Buch gesprochen und war deshalb von ihrem Einverständnis überzeugt", so Eva-Maria Hagen damals in einem Interview.

Sie wirkte auch im höheren Alter weiterhin in Filmen mit und spielte in der Schneewittchen-Farce "Sieben Zwerge - Männer allein im Wald" von 2004 ungeachtet der innerfamiliären Auseinandersetzung an der Seite ihrer Tochter Nina und ihrer Enkelin Cosma Shiva. Mit 72 Jahren stellte sich Hagen noch einmal auf die Bühne und übernahm 2006 in Berlin die Rolle des Fräulein Schneider in "Cabaret - Das Musical". Hagen lebte wechselweise in Hamburg und in der Uckermark.

