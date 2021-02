"Ich bin Europa" – Eine Text-Performance von Falk Richter

Wenn Politikerinnen oder Politiker sagen "Ich bin Europäer!", dann oft, um sich abzugrenzen vom allseits grassierenden Nationalismus. Das ist bei Falk Richter nicht anders. "Ich hab in vielen unterschiedlichen Städten und Ländern Europas gelebt und hab mich eigentlich schon sehr frühzeitig immer als Europäer verstanden", sagt der Dramatiker. Gleichwohl geht es in "Ich bin Europa" nicht um das Bekenntnis zu einer Idee. Hier spricht kein ideales Europa. Der Text entwirft keine europäische Vision, sondern ein komplexes Bild der Gegenwart und Geschichte des Kontinents und seiner Kultur. "Es gibt natürlich eine Kolonialvergangenheit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und können. Und vor allem ist auch keine Einheit da. Es ist ja eine Vielzahl an unterschiedlichen Interessen, die auf diesem Kontinent herrschen. Ich glaube, das allerdings macht auch das Europäische aus. Also ich bin auf keinen Fall dafür, zurückzugehen auf so einen Nationalismus. Nur, wir haben noch gar nicht wirklich eine europäische Einheit erreicht. So würde ich das denken."

"Ich bin in Europa. Ich bin keine Utopie. Ich bin eine Realität. Ich bin 742 Millionen Menschen. Ich bin der Erste Weltkrieg. Ich bin der Zweite Weltkrieg. Ich bin all Eure Kriege. Ich bin all Eure Menschenrechte… " (Ausschnitt aus: "Ich bin Europa)

Europa betreibt Exklusion

"Ich bin Europa" ist der zentrale Monolog, den Falk Richter – neben weiteren Texten zu Thema – für die Berliner Akademie der Künste auf Video aufgenommen hat. In einem leeren Raum steht Constanze Becker, schwarz gekleidet, schmal, zuweilen auch schmallippig. Ein schillernder Vortrag, in dem die Schauspielerin zwischen Tonlagen changiert und so gekonnt unterschiedliche Haltungen Europas spiegelt: den berechtigten Stolz auf die eigenen Errungenschaften, geistesgeschichtlich wie wirtschaftlich, aber auch die Überheblichkeit, die daraus erwächst, und den unbedingten Willen, das Erreichte zu verteidigen. Europa ist ja nicht nur das Antidot gegen die Abschottungspolitik der Nationalisten. Europa selbst praktiziert Exklusion. Falk Richter: "Natürlich ist Europa auch eine Festung, die sich abgrenzt und bestimmte Leute nicht reinlässt und letztlich auch ganz klar rassistische Auswahlkriterien walten lässt. Also, es ist ja eine sehr aggressive Macht, die andere Länder kolonialisiert hat und die sozusagen so einen inneren Sicherheitsraum geschaffen hat, in dem sie dann natürlich ihre eigene Hochkultur zelebrieren kann und oft andere Kulturen dafür zerstört hat."

"Das hier ist eine Festung. Wir führen Kriege, aber davon wissen wir nichts. Wir führen Kriege, aber schon längst nicht mehr hier auf unserem Territorium. Hier wollen wir nachts ruhig schlafen können. Hier wollen wir eine Bach-Sonate hören und einen Schumann-Liederabend genießen...", heißt es im Text. Europa müsse sich, ist immer wieder zu hören, auf sein gemeinsames kulturelles Erbe besinnen. Falk Richter sagt, es gebe immer wieder großartige Denkerinnen und Künstlerinnen, auf die wir uns berufen könnten. Allerdings lehrt der Blick in die Geschichte, dass deutlich mehr Dichter und Denker als Dichterinnen und Denkerinnen den Wissens-, Werke- und Wertekanon geprägt haben. Europas kulturelles Erbe ist vor allem ein männliches. Und dazu: eine weißes, heteronormatives. Andere Perspektiven sind deutlich unterrepräsentiert. Richter verweist auf ein aktuelles Beispiel, auf #ActOut, also auf den Aufruf von 185 Bildschirm- und Bühnenstars, die sich als lesbisch, schwul, bi, queer oder trans geoutet haben, um auf ihre besondere Situation aufmerksam zu machen. Allein schon die Tatsache, dass ihre Situation "besonders" ist, zeigt, was auch in Europa bis heute als Norm gilt – und was eben immer noch nicht.

Europäische Realität und Ideal klaffen auseinander

"Also wenn wir das jetzt auf eine Aktion wie ActOut beziehen, dann liegt dahinter natürlich der Wunsch, dass es einen gerechteren Zustand gibt. Und der würde einfach bedeuten, dass dieser Ausschluss, der ganz oft noch in den Köpfen ist, von vielen Castern und in den Fernsehstudios, bestimmte Menschen auf Grund ihrer sexuellen Disposition oder aufgrund ihrer Herkunftsgeschichte nicht zu besetzen oder nur ganz bestimmte Rollen zuzuschreiben…. das muss aufhören!"

Europa, genauer: die EU, hat sich die europäische Integration auf die sternebedruckte blaue Fahne geschrieben, doch nach wie vor greifen in vielen Bereichen Ausschlussmechanismen. Ist Europa also eher das Problem als die Lösung? Natürlich nicht, sagt Falk Richter, nur: Das europäische Erbe bedarf dringend kritischer Reflexion, damit die Realität dem Ideal nahekommt. Wahrscheinlich gibt es nichts Pro-Europäischeres als Europa zu hinterfragen, so wie Falk Richter das in "Ich bin Europa" tut.

Falk Richters "Ich bin Europa" ist ab sofort auf den Online-Seiten der Berliner Akademie der Künste als Video abrufbar, gesprochen von Constanze Becker.