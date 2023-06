"Ich bin bereit": Kevin Spacey rechnet mit Comeback

2017 wurden die ersten Anschuldigungen gegen ihn laut. Und es wurden immer mehr. Insgesamt 20 Männer warfen und werfen Spacey sexuelle Übergriffe vor. Die Karriere des zweifachen Oscar-Preisträgers liegt seitdem auf Eis - sieht man einmal von sehr sporadischen und recht bizarren Kurzauftritten in den Sozialen Medien ab.

Spacey hofft auf Freispruch in London

Dreimal musste Spacey bereits vor Gericht erscheinen. Einmal wurde zu seinen Gunsten entschieden, zweimal die Verfahren eingestellt. Und nun steht der vorerst letzte Gerichtstermin an. Ab Ende Juni muss sich Spacey in London verantworten. Vier Männer werfen ihm dort sexuelle Nötigung vor. Im schlimmsten Fall droht dem Schauspieler das Gefängnis.

Er selbst sieht dem Termin allerdings eher optimistisch entgegen, erfährt man aus dem "Zeit"-Porträt. "Ich will nicht einrosten. Ich bin bereit." Er hoffe auf einen Freispruch und darauf, danach seine Arbeit wieder aufnehmen zu können. "Sobald ich in London freigesprochen werde, werden mir bestimmte Leute wieder Rollen anbieten. Noch in derselben Minute!", wird der Schauspieler zitiert.

Keine Stellungnahme zu den konkreten Vorwürfen

Zu den konkreten Vorwürfen gegen ihn nimmt Spacey nicht Stellung. Seine Anwälte hätten ihm davon abgeraten. Man habe sich deshalb darauf geeinigt, das Thema auszusparen, heißt es im Artikel. Trotzdem fallen Sätze wie dieser, Sätze die zumindest vage Selbstreflexion andeuten: "Ich habe wirklich versucht, kein Arschloch zu sein. Aber ich glaube, in gewissem Maße war ich ein Arschloch."

Was das genau bedeutet, bleibt offen. Dagegen geht es viel um Spaceys lange verdrängte Homosexualität ("Ich habe Dinge ausprobiert, aber ich wollte mir nicht eingestehen, wer ich war"), um seine Lektürevorlieben (Biografien von Will Smith oder Andre Agassi) oder sein Leben nach dem Karriere-Aus.

Weltreise statt Filmset

2019 beschlossen Spacey und Ewan Lowenstein, sein Manager und "bester Freund" zum Beispiel, eine Weltreise zu unternehmen. "Morgens überlegten sie, wohin sie an diesem Tag fliegen könnten, checkten das Wetter, buchten die Flüge, vielleicht ein paar Nächte in einem Hotel. Drei Monate waren sie mit Unterbrechungen unterwegs. Sie sahen Wien, Prag, Lissabon, Marrakesch. Überall trafen sie Fans." So liest sich dieser Bericht aus dem Leben eines "gecancelten" Künstlers.

Kritik am "Zeit"-Porträt

An der Veröffentlichung der "Zeit" gibt es auch Kritik. Vor allem auf Twitter gibt es Stimmen, die in Frage stellen, ob man Spacey - angesichts der Vorwürfe, die gegen ihn immer noch im Raum stehen - diese Bühne geben sollte. "Noch mehr fame on top. Wir nennen es 'cancel culture'", kommentiert etwa die Münchner Soziologin Paula Villa. Und die Journalistin Isabella Caldart fragt sarkastisch: "Wann Interview vom Zeit Magazin mit Harvey Weinstein?"

Der Artikel "MeToo: Kevin Spacey, der Angeklagte" erscheint im ZEIT Magazin vom 15. Juni 2023.