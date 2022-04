"Ich arbeite nicht, ich spiele": TV-Star Frank Elstner wird 80

Seinen ersten Auftritt hatte Frank Elstner im Alter von zehn Jahren, als er in einer Hörfunkbearbeitung von Walt Disneys "Bambi" die Hauptrolle sprach. Später wurde er Radio-DJ und Programmchef von Radio Luxemburg, erfand und moderierte zahllose Unterhaltungsformate im Fernsehen, wie etwa die "Montagsmaler", "Verstehen Sie Spaß?" und "Die große Show der Naturwunder", auch den Nobelpreisträger-Talk "Die stillen Stars". Sein größter Erfolg war jedoch das ZDF-Format "Wetten, dass..?". Die große Show vereinte regelmäßig Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus allen Generationen und wurde so zum öffentlich-rechtlichen "Lagerfeuer". 39 Mal hat Frank Elstner die Show moderiert, bevor Thomas Gottschalk übernahm.

Wetten, dass er Spaß versteht?

Im fortgeschrittenen Alter entdeckte Frank Elstner auch die Online-Medien-Plattformen: Kurz nachdem er vor sechs Jahren die Diagnose Parkinson erhalten hatte, startete er die Gesprächsreihe "Wetten, das war's..?", die erst bei Youtube und zuletzt bei Netflix zu sehen war. Mit der Krankheit komme er aber gut zurecht, so der Entertainer, sie nehme bei ihm bisher einen eher milden Verlauf.

Anstrengend fand er seinen Job nie: "Ich habe keine Arbeit, sondern ich spiele. Ich habe fünf Kinder und vier Enkelkinder. Allein wenn ich die sehe, fallen mir schon wieder zehn Sendungen ein."

Zum 80. Geburtstag will er sich aber nun etwas Ruhe gönnen: "Ich möchte jetzt endlich mal die vielen Bücher lesen, die in meinem Zimmer stehen, und auch etwas mehr Freizeit haben."

Seit dem Überfall auf die Ukraine träumt er schlecht

Elstner kam 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, im oberösterreichischen Linz an der Donau zur Welt, zog mit seinen Eltern erst nach Berlin, später nach Baden-Baden und Rastatt. Als Kind wurde er beim Spielen auf einem Berliner Trümmergrundstück von einem Granatsplitter am Fuß verletzt und schwebte tagelang in Lebensgefahr. Den Krieg in der Ukraine, sagt Elstner, verfolge er wie viele seiner Generation "mit Entsetzen". Natürlich kämen Erinnerungen aus der Kindheit wieder hoch. "Ich träume schlecht, und mir tun die Ukrainer wahnsinnig leid."

Für sein Lebenswerk erhielt Frank Elstner bereits vor zehn Jahren den Deutschen Fernsehpreis. Außerdem wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet.

Mit Material von epd.