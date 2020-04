Everybody wants Ice Cream: Jazz-Posaunist Chris Barber wird 90

Jetzt, nach Beendigung der Fastenzeit, juchzen wir nachgerade, lechzen förmlich danach! "I scream, you scream - everybody wants ice cream!" Oder, mit Chris Barber zu sprechen: "Dieser Song ist ein interessantes Zeitdokument aus den Zwanziger Jahren, der Versuch Moden oder zeittypische Events zu Geld zu machen. Zu allererst war 'Ice Cream' ein typischer College Song. Nach dem Ende des ersten Weltkriegs war es chic, zu studieren und College Songs waren 'in'. Dann wurde in dieser Zeit der elektrische Kühlschrank erfunden: Nun konntest du feste Eiscreme mit unterschiedlichem Geschmack herstellen!"

Er wollte Mathematiker werden

Hätten Sie einen derartigen soziokulturellen Hintergrund vermutet, hinter diesem „Smash Hit“ von Chris Barber? Geboren wurde er als einziges Kind eines Wirtschaftswissenschaftlers und der ersten sozialistischen Bürgermeisterin der Universitätsstadt Canterbury, wuchs auf in den unterschiedlichsten Internaten und Eliteschulen rund um London: "Als Kind mochte ich klassische Musik, die bei uns zuhause lief: Beethoven, Bach und so weiter. Mein Vater war ein passabler Geiger, hatte aber bei John Maynard Keynes jene Theorie studiert, die uns bestimmt irgendwann nochmal in den Ruin und die Inflation treiben wird. Ich folgte seiner Spur und hätte Mathematiker werden sollen, flog aber zweimal durch die Prüfungen. Ich interessiere mich für Figuren, für Formeln und beschäftigte mich mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, etwa mit der Frage, wie viel du in eine Lebensversicherung einzahlen musst, damit es sich lohnt."