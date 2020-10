"I May Destroy You": Diese Serie sollte man nicht allein sehen

Arabella ist ein Star. Sie ist über Twitter berühmt geworden, hat ein Buch geschrieben, das sehr angesagt war – und muss jetzt für das Nachfolge-Buch die nächste Deadline einhalten. Der Verlag wartet schon darauf. Arabella müsste arbeiten – geht dann aber doch mit Freunden trinken. Was als kleine Pause gedacht war, wird zur großen Zäsur: In dieser Nacht wird Arabella unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Am nächsten Tag erinnert sie sich an nichts. Sie hat nur diesen einen Flashback. Immer wieder sieht sie, wie sich ein Mann über sie beugt und sich rhythmisch bewegt.

Die ruinöse Macht einer einzigen Nacht

Die Vergewaltigung und die Suche nach dem Täter lassen Arabella alles hinterfragen. Wo waren ihre Freunde? Wieso war sie allein? Wer ist dieser Mann? Wir sind ganz nah dran. Nicht wie oft im Fernsehen an einem Kriminalfall, sondern an einem Menschen. Selten blitzt in der Serie so etwas wie Pädagogik auf. Als Arabella die Polizeiwache verlässt und die Polizistinnen sagen: Die meisten wissen gar nicht, was alles strafbar ist und was nicht. So kämen Täter*innen davon.

"I May Destroy You" leistet die Aufklärungsarbeit, die Schule und Gesellschaft bisher kaum übernehmen. Während der zwölf Folgen durchleben Arabella und ihr Umfeld verschiedenste Formen sexueller Gewalt: Sie werden zu Sex überredet, bei einem Date überwältigt, ausgenutzt, manipuliert, beim Sex wird heimlich das Kondom weggelassen. Erst durch dieses Durchdeklinieren wird uns Zuschauer*innen so richtig bewusst: Das ist alles kriminell. Und noch schlimmer: Das kennen wir alles auch schon, unter Umständen aus unserem eigenen Leben.