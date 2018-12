So fragil ist das Verhältnis zwischen Mensch und Natur

Wer ist der Täter und wer ist vielleicht das Opfer? Das fragen die beiden Konzeptkünstler Julius von Bismarck und Julian Charriére. Dem Besucher der Ausstellung im Kunstpalais Erlangen sind bei der Deutung keine Grenzen gesetzt. Letztlich aber geht es den beiden Künstlern vor allem um eins, das diffizile und zugleich fragile Verhältnis zwischen Mensch und Natur.

Von Ipanema und Tschernobyl

Gleich im ersten Raum der Ausstellung hängt eine großformatige Schwarzweiß-Fotografie. Die zeigt den Künstler Julius von Bismarck aus relativ großer Distanz. Der steht in einem wild bewegten Meer, der Körper in ekstatisch wirkender Bewegung. In der Hand hält er eine meterlange Peitsche. Und mit ebenso großer Wucht, wie die Wellen hier an den einsamen winterlichen Strand von Ipanema an der Meeresküste von Brasilien schlagen, so peitscht er, der lange Bart weht wild um sein Gesicht, die Wellen. Er peitscht das Meer. Berserkerhaft sieht das aus, schamanisch, archaisch, roh und absurd. Die Szene geht zurück auf eine Erzählung über den vorchristlichen Kaiser Xerxes, der aus Wut einst das Meer auspeitschen ließ. Es lässt sich auch denken an den Theatermacher Tadeusz Kantor, der bei einem Happening mal die Ostsee dirigierte. Man könnte sich auch an den Aufklärer Voltaire erinnern, der nach dem verheerenden Erdbeben in Lissabon die Erde anklagte und selbst vom Glauben abfiel. Die Natur blieb und bleibt bei all dem relativ unbeeindruckt. So lange, bis der Mensch sie endgültig zerstört.

Im nächsten Ausstellungsraum zeigt der Künstler Julian Charrière einen mörderischen Film. Er wirkt wie die Collage verschiedener Massaker. Im Sekundentakt sind Aufnahmen aneinander geschnitten, in denen Bäume gefällt werden. Krachend stürzen sie in den Tod, ganze Wälder, Regenwälder, gerodet für die billige Verwertungsmaschinerie des Menschen. Julius von Bismarck und Julian Charrière haben für ihre Projekte fast den gesamten Planeten Erde bereist. Eins davon entstand an der ukrainisch-weißrussischen Grenze, in der Nähe von Tschernobyl.