"I Love You, Turkey" in Nürnberg ist eine verpasste Chance

Es gibt ein Phänomen, nicht nur in der Türkei, das sich "Brain Drain" nennt. Es bedeutet, dass junge, gut ausgebildete Leute, Vertreter der Intelligenz, ihr Land verlassen, ein Land, in dem sie sich keine Aufstiegschancen versprechen, das sie mit ihrer restriktiven Politik drangsaliert, ihren Protest und ihre Freiheit brutal vernichtet. Die türkische Autorin Ceren Ercan hat diese Bewegung in ihrem Stück "I Love You, Turkey" thematisiert, doch betrachtet sie nicht diejenigen, die sich für die Emigration entschieden haben, sondern die, die geblieben sind, die den Mut, die Kraft, das Geld oder die Möglichkeiten nicht hatten, sich irgendwo in Europa oder den USA eine neue Existenz aufzubauen.

Augenzeugen des verschwindenden Lebens

Der Blick der Autorin richtet sich auf die buchstäblich Zurückgebliebenen, die in der Metropole Istanbul mit ansehen müssen, wie sich ihre Stadt drastisch verändert, wie sie ihre ursprünglichen Lebensadern verliert, wie die kleinen Cafes, Bars, das Kopfsteinpflaster und die alten klappernden Straßenbahnen im Istanbuler Stadtteil Taksim verschwinden, wie das lebenswerte Leben verschwindet, um einer gesichtslosen Steppe vor dem Hintergrund hochgetunter Globalisierung Platz zu machen. Ein Ort, an dem das Regime des Präsidenten Erdogan sich wie ein gefährlich vernichtendes Auge des türkischen Big Brother auf sie und ihre Smartphones richtet. Ein Ort der Willkür, an dem sie schließlich jedem misstrauen und auf der Suche nach Sinn keinen Halt und keine Identifikation mit den Wurzeln mehr finden. Es gibt eben keine Hoffnung nach den gewaltsam niedergeschlagenen Protesten auf dem Gelände des Gezi-Parks 2013. Es ist schon erstaunlich, dass ein Stück mit einer solch mutigen Message in Istanbul uraufgeführt werden konnte, noch dazu in einem subventionierten Theater.