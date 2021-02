"I like it": So entlarvt Böhmermann den Influencer-Hotspot Dubai

"Vor siebzig Jahren sah Dubai noch so aus wie Hannover heute: Eine Mitleid erregende Favela mitten im Nirgendwo", so Jan Böhmermann in der neuesten Folge seines "Magazin Royale" im ZDF, doch inzwischen habe sich das gründlich geändert: "Mit Ausbeutung ist Dubai entstanden und mit Ausbeutung läuft der Laden noch heute." Illustriert wurde das mit Fotos von protzigen Polizeifahrzeugen, die dort tatsächlich herumfahren. "Dubai hat vor allem drei Dinge: Den einzigen Wolkenkratzer der Welt, den man auch als Zahnstocher benutzen kann, eine Flagge, die einem immer das Gefühl gibt, dass der Akku gleich alle ist, und sehr, sehr viel Geld. Dubai ist so reich, dass die Polizei Bugatti fährt. Einige fahren auch nur Lamborghini, Ferrari oder Bentley", so Böhmermann.

Und genau in diesem "Wirklichkeit gewordenen Gaming-PC-Desktop-Hintergrund direkt am Persischen Golf" tummeln sich inzwischen haufenweise deutsche Influencer, die über ihre erfolgreichen Kanäle in den sozialen Medien allerlei Produkte testen und bewerben, darunter der Allgemeinheit kaum bekannte "Stars" der Szene wie Laura Isabella, Prinz Marcus, Karolina Alexandrova, Vanessa Mariposa, Fata Hasanovic, Simon Desue, Fiona Erdmann, Sami Slimani, Georgina Fleur und die "Harrisons". Sie alle haben Millionen von Followern und sind nach Dubai "ausgewandert", in das "neue Paradies der Impf-Society", wie es das Promi-Blatt "Bunte" in einer großen Story betitelte: "Deutschland ist Geschichte".

"Mit deutscher Reichweite in Dubai steuerfrei verdienen"

Während die Influencer selbst ihren Umzug in Videos damit erklärten, sie wollten sich "weiterentwickeln" und hätten Ärger mit Gerichtsverfahren in Hamburg gehabt, gaben Böhmermann und sein Team eine andere Antwort: In Dubai gebe es weder Einkommen-, noch Unternehmenssteuern und eine Mehrwertsteuer von fünf Prozent auch erst seit 2018. Es werde also "mit deutscher Reichweite in Dubai Geld verdient, aber keine Steuer gezahlt".