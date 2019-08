"i,i" von Bon Iver: Auf dem neuen Album fügt sich alles zusammen

Das beste beider Welten

Auch der zweite Vorabsong "U (Man like)" bleibt zurückhaltend und unaufgeregt: Ein Gospel-Piano inklusive Chor, begleitet von der grellen Sonne, die sich langsam durch die dichte Wolkendecke schiebt. Schon nach den ersten Songs wird klar: "i,i" wird all jene Folk-Puristen wieder zurückholen, die mit "22, A Million" vergrault wurden. Spätestens, wenn der gewaltige "Naeem" zur Mitte des Albums mit seinen kilometerbreiten Gitarren, den hoffnungsvollen Bläsern und der treibenden Marschtrommel an das großartige "Perth" vom selbstbetitelten zweiten Album erinnert, sollte jeder Bon Iver-Fan längst dahingeschmolzen sein.

Justin Vernon ist die Lehrbuchdefinition eines Tausendsassas: DeYarmond Edison, Mount Vernon, Volcano Choir, The Shouting Matches oder Big Red Machine – die Liste seiner Projekte ist beeindruckend lang. Dazu kommen seine Auftritte als Feature Gast für Kanye West oder James Blake, der im Gegenzug auf "i,i" zu hören ist. Außerdem arbeitet Vernon als Produzent für Rapper Vince Staples, Kids See Ghosts oder die Folk-Girl-Band The Staves.