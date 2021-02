"I Don´t Feel Hate": Das ist Jendrik Sigwarts Song beim ESC

Der Aufwand war enorm. Eine Jury aus 100 Musikfans und zusätzlich zwanzig Experten haben den diesjährigen Teilnehmer für Deutschland aus einem Bewerberfeld von rund 150 Kandidaten ermittelt. Jetzt steht fest: Der 26-jährige, in Hamburg aufgewachsene Jendrik Sigwart wird mit einem witzigen Anti-Hass-Lied beim Finale am 22. Mai in der Rotterdamer Ahoj-Arena antreten. Zwar ist das selbst gedrehte Video recht flapsig und bietet neben viel Slapstick und gut gelaunten Pfiffen sogar eine Tortenschlacht, doch mit der Ausgelassenheit möchte Sigwart auch eine klare Botschaft rüberbringen: Niemand sollte mit Hass auf Hass reagieren, sondern sich im Zweifelsfall anstrengen, sich selbst in den Griff zu bekommen. So gesehen betrachtet Sigwart nach eigenen Worten seinen Song als "Lichtpunkt" und "Hoffnungsschimmer" in der Pandemie, wie er auf der Pressekonferenz in Hamburg sagte.

"Dabei zu sein ist mein Traum"

Für NDR-Unterhaltungschef Thomas Schreiber stehen die Chancen für Deutschland diesmal gut: "Er kann singen, spielen, steppen, sich sensationell bewegen. Ich find' das toll." Im Vorfeld der Song-Präsentation hatte der offen homosexuelle Sigwart schon signalisiert, dass es ihm beim Eurovision vor allem um die dort traditionelle Vielfalt geht, die Diversity in jeder Hinsicht. Daher ist in seinem Lied von Menschen die Rede, die auf unterschiedliche Weise diskriminiert werden. Wenn ihn etwa jemand "Schwuchtel" nennt, so Sigwart, belehre er den Betreffenden mit seinem Song, dass das falsch sei.

Dabei ist der Sänger nicht übertrieben ehrgeizig: Ziel sei natürlich zu gewinnen, aber "an erster Stelle steht der Spaß": "Ich werde nicht traurig sein, wenn ich einen anderen Platz mache. Definitiv nicht. Weil: Dabei zu sein, war mein Traum. Und den habe ich geschafft."

Erste Reaktionen von ESC-Fans haben gezeigt, dass Sigwart stark polarisiert. Die einen sind von ihm begeistert, die anderen finden ihn und seinen Song fürchterlich. Damit dürfte ein mittlerer Platz eher unwahrscheinlich sein.