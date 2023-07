"Hysterischer Chef": Putin traf sich mit Prigoschin

"Die Rechtfertigung des Treffens zwischen Putin und Prigoschin wirkt wie ein Versuch, das Gesicht des Präsidenten zu wahren", urteilte einer der russischen Blogger: "Nun, es sei darauf verwiesen, dass er sie Verräter nannte, die Russland zerstören wollen, dass er forderte, sie mit allen Mitteln zu stoppen, dass er die [tschetschenischen] Kadyrow-Leute zum Gegenangriff losschickte – der Präsident war einfach aufgeregt, blickte nicht mehr durch. Und jetzt soll es wohl so aussehen, dass er sich weise gibt und alles aufs Beste fügt: Dieser Versuch ist erfolglos. Stattdessen wirkt Putin, der sich das Image eines 'Meisters durchdachter und ausgewogener Entscheidungen' aufgebaut hat, nun wie ein hysterischer Chef."

"Ursachen der Rebellion beseitigen"

Kreml-Sprecher Dimitri Peskow hatte laut Nachrichtenagentur TASS bestätigt, dass sich Putin mit 35 Kommandeuren der rebellischen Wagner-Truppe getroffen hat, darunter auch Jewgeni Prigoschin. Zu Einzelheiten wollte Peskow nichts sagen, außer, dass die Runde drei Stunden beisammen saß. Putin habe seine Einschätzung der Ereignisse gegeben, und den Kommandeuren "weitere Einsatzmöglichkeiten" angeboten. Die Wagner-Leute hätten versichert, dass sie "überzeugte Unterstützer" des Staatsoberhaupts seien, was sich anhörte, als ob es sich bei ihnen um "Prätorianer" handelt.

Der kremlnahe Politologe Sergej Markow spekulierte, dass sich Jewgeni Prigoschin selbst bei dem Treffen offenbar irgendwie unkooperativ verhalten habe, anders seien die Propaganda-Angriffe im russischen Staatsfernsehen auf ihn nicht zu erklären: "Es ist auch wichtig, die Loyalität der PMC[Private Military Company]-Kämpfer, die heute als die besten Soldaten der Welt gelten, nicht gegenüber Prigoschin, sondern gegenüber Russland zu unterstreichen. Und Präsident Putin ist das Symbol Russlands. So ist es richtig." Putin sei es "wichtig, die politischen Ursachen der Rebellion zu verstehen und sie zu beseitigen", meinte Markow.

"Es ist etwas faul im Staate Dänemark"

So verständnisvoll äußerten sich im Netz die wenigsten Diskutanten. Ganz im Gegenteil, das obskure Treffen wurde mit Hohn und Spott kommentiert: "Ich habe immer gesagt, dass der Putsch nicht von dieser Welt war", hieß es in den Leserkommentaren der St. Petersburger Zeitung "Fontanka". "Es stellte sich heraus, dass einige Kriminelle sozusagen mit einem anderen Gangster aus den 90er Jahren zum Showdown zusammentrafen. So funktioniert unsere Macht. Besser wieder die Sowjetmacht als diese", schrieb ein weiterer Diskutant. Jemand erinnerte an das Shakespeare-Zitat "Es ist etwas faul im Staate Dänemark", denn immerhin hätten Prigoschins Leute ja Hubschrauber abgeschossen, es habe Tote gegeben, was Putin augenscheinlich nicht davon abhielt, das Gespräch mit Prigoschin zu suchen. Es werde gerade eine "Tragödie mit mehreren Akten und offenem Ausgang" aufgeführt.

"Ich wusste von Anfang an, dass es eine Theater-Inszenierung war", meinte ein Leser, ein anderer scherzte, wahrscheinlich seien wieder mal "Orden und Auszeichnungen" verteilt worden. "Die gefälschte westliche Presse war die erste, die darüber berichtete. Für die Zukunft sollten wir im Augen behalten, welche Informationsquellen vorzugsweise verwendet werden sollten", spottete ein weiterer, ein Hinweis darauf, dass die französische "Liberation" zuerst von Putins Begegnung mit Prigoschin erfahren hatte. Die Russen würden wohl für "Idioten" gehalten, nachdem das Treffen elf Tage verspätet bestätigt worden sei, regte sich ein frustrierter Blogger auf. "Eines ist klar: Was passiert ist, entspricht überhaupt nicht dem, was uns gesagt wurde, schlaft ruhig weiter, Bürger", fasste ein Leser das Geschehen zusammen.

"Elastizität beim Umgang mit Aufstand"

Der Meinungsaustausch, zu dem sich die Beteiligten nicht konkret äußern wollten, werde zahlreiche "Spekulationen, Verschwörungstheorien und Unterstellungen" nach sich ziehen. "Ich warte auf Neuigkeiten darüber, wie Wladimir Wladimirowitsch sich mit dem Kommando des [ukrainischen] Asowschen Regiments trifft und sich ihre Version der Schlacht um Mariupol anhört", so der rechtsextreme "Ultrapatriot" Igor Strelkow hämisch.

Blogger Alexander Averin, selbst einst Kämpfer im Donbass, schrieb: "Die Fähigkeit, mit untereinander verfeindeten Bevölkerungsgruppen eine gemeinsame Sprache zu finden, gehört zu den wesentlichen Fähigkeiten eines Politikers. Eine solche Elastizität beim Umgang mit einem bewaffneten Aufstand deutet jedoch darauf hin, dass dem Staatsoberhaupt immer noch eine strategische Lösung für den Konflikt zwischen PMC Wagner und dem Verteidigungsministerium fehlt."

"Wird es möglich sein, das den Wählern zu erklären?"

Der politische Berater Jewgeni Minschneko meinte: "Peskows Informationen über Putins Treffen mit Prigoschin werden durch die Tatsache noch pikanter, dass zeitgleich mit dem Treffen auf den Bundes-TV-Kanälen eine harte Kampagne gegen Wagner lief. Wird es möglich sein, das den Wählern zu erklären? Vollständig: Der Präsident stellt den bürgerlichen Frieden im Land über seine persönliche Beschwernisse. Aber die politische Elite wird viele Fragen haben und die unvermeidliche Diskussion über die Grenzen dessen beginnen, was noch akzeptabel ist."

Unter Berufung auf Kreml-Insider hieß es, Prigoschin werde von den Behörden nach und nach in einem immer negativeren Licht dargestellt, um ihn schrittweise von seinen verbliebenen Fans zu isolieren. Dazu gehöre die Aufforderung an Blogger, jedwede Beziehungen zu ihm abzubrechen und das Totschweigen seiner Aktivitäten. Doch mit dem nun bestätigten Treffen auf höchster Ebene dürfte diese Strategie, falls es sie jemals gab, Makulatur sein. Im Übrigen erfreut sich Prigoschin unter den Ultrapatrioten immer noch größter Beliebtheit, wie entsprechende Blogs beweisen.

Seit langem wird debattiert, dass der Oligarch und Privatarmee-Betreiber mutmaßlich sehr gute Verbindungen zum Geheimdienst FSB hat, der Nachfolgeorganisation des KGB, bei dem ja auch Putin vor seiner politischen Karriere tätig war. Jedenfalls war aus den Kreisen der Wagner-Söldner niemals Kritik am FSB zu hören, dafür umso mehr Schmähungen gegen die russische Armeeführung. Letztlich, so Beobachter, gehe es wohl darum, die Schuld am militärischen Versagen auf die Generäle zu schieben, obwohl der FSB am Beginn des Krieges völlig falsche Einschätzungen der Ukraine geliefert habe. Putin könnte demnach bereits den Boden bereiten für das politische Überleben nach einem mäßig erfolgreichen Feldzug.