"Hyper": Theater über unser schizophrenes Verhältnis zur Natur

Dieser Ausflug in unseren vielfach gebrochenen und längst pervertierten Naturbegriff beginnt mit dem romantischen Sound eines Sommergewitters. Doch während der Laubbläser noch die künstlichen Wolken des Bühnennebels zerstäubt, sind wir bald schon dort, wo die Natur nicht höher als 1,60 cm wachsen darf. Natürlich macht ein Schrebergarten auch sehr viel Arbeit. Und von der so im wahrsten Sinne des Wortes beschnittenen Umgebung ist es dann nur noch ein Schritt zu den unendlichen Weiten einer industriell domestizierten Natur. Die findet in einem in Reih und Glied hochgewachsenen Maisfeld ebenso ihren Ausdruck wie in den unendlich aneinandergereihten Gemüsedosen in den Regalen eines Supermarkts.

Videos statt Bühnenbild

Mit seinen virtuos und assoziativ geschnittenen Videos führt Florian Schaumberger in "hyper" im Münchner Volkstheater schnell hinein in die Schizophrenie eines modernen Naturbegriffs, der ständig zwischen Wellnessoase und Ausbeutungsraum changiert und dabei den Menschen, der ja eigentlich Teil ist dieser Natur, längst ausgekoppelt hat. Trotzdem begegnet man in diesen Videos einem jungen Protagonisten, der zumindest versucht, sich von der aseptisch verpackten Natur im Ambiente eines Supermarkts zu lösen. Doch sein Ausflug, etwa auf malerische Bergeshöhen, zeigt nur, dass diese schon längst von rasenden Mountainbikern und selfieschießenden Gipfelstürmern vereinnahmt sind.

Und so findet sich dieser Protagonist schließlich doch noch real im Bühnenraum wieder, wo er sich in einer Art Einsiedelei verkriecht, in einem Matratzenlager mit Kühlschrank und Nachtischlampe, von wo aus er sich selbst auf der Leinwand zuschauen kann: beim Bad in den Kaskaden eines Wasserfalls, beim Abtauchen in die gelblichen Tiefen eines Sees, beim Herumstreifen im Wald. Dabei wird dieser Wald immer wieder auch von jenem alten Mann durchkreuzt, den er gerade noch tot in einem der Supermarktgänge hat liegen sehen. Nackt schiebt der nun seinen Einkaufswagen über den bemoosten Boden, nackt kauert er auf einem Baumstumpf und schlürft seinen Wurstsalat aus einer Dose, nackt verliert er sich in der Nacht. Und so kriecht naturgemäß auch die Vergänglichkeit aus allen Poren dieses Theaterabends, wie die Würmer, die sich durch den saftigen Waldboden ringeln.

Die Natur als Wellnessoase und Ausbeutungsraum

Es ist, als bräuchte "hyper" im Münchner Volkstheater eigentlich keine Worte, um in seiner ganzen Sinnlichkeit zum Ausdruck zu kommen und dabei jene Natur zur Diskussion zu stellen, die uns längst abhandengekommen ist. So ist es schade, dass sich Florian Schaumberger dafür entschieden hat, in seinem eigentlich so stark auf das Visuelle setzenden Stück, nicht nur Auszüge aus den Naturhymnen aus Hölderlins "Hyperion" zu zitieren, sondern auch noch eigene Texte einzufügen, die sich in einer Art Verrätselung merklich dem großgestischen Pathos dieses Nationalheiligtums anzugleichen versuchen. Da wäre weniger mehr gewesen.