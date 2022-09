Hype um Superstar: Timothée Chalamet kritisiert Soziale Medien

Er ist in den Medien allgegenwärtig und hat es mit seinem rückenfreien, feuerroten Outfit beim Schaulaufen in Venedig geschafft, die wichtigsten Medien der Show-Branche in seinen Bann zu schlagen. Doch jetzt sorgte der 2018 Oscar-nominierte Timothée Chalamet, bekannt aus Filmen wie "Call Me By Your Name", "Dune" und "Don´t Look Up" mit einer Bemerkung zu den Sozialen Medien für erhöhte Aufmerksamkeit. Dem amerikanischen Branchenblatt "Variety" klagte er sein Leid, wonach jung zu sein heute bedeute, so streng wie nie zuvor kritisiert zu werden. Jedenfalls gelte das für ihn selbst: "Ich konnte mir nicht vorstellen, was es bedeutet, mit dem Sturm der sozialen Medien groß zu werden. Es war eine Erleichterung, Charaktere zu spielen, die mit einem inneren Zwiespalt ringen, ohne sofort auf Reddit, Twitter, Instagram oder TikTok zu gehen und zu checken, ob sie zu mir passen."

"Schwer, sein Leben zu führen"

Er habe das Gefühl, ein "gesellschaftlicher Zusammenbruch" liege in der Luft. Ohne "überheblich" zu sein, glaube er, dass sein neuester Film deshalb eine gewisse Bedeutung habe: "Weil die Rolle des Künstlers darin besteht, auszuleuchten, was gerade geschieht." Anlass für seine Äußerung war die Promo für seinen in Venedig gezeigten sozialkritischen Film "Bones and All" über drei kannibalistisch veranlagte Teenager, die durch den Mittleren Westen im "entzauberten", neoliberalen Amerika der achtziger Jahre reisen: "Ich denke, es ist zur Zeit schwer, sein Leben zu führen", so Chalamet, der betonte, dass er nicht generell gegen Kritik sei, denn dadurch sei es möglich, seine Begabungen zu entdecken. Auch seine Film-Partnerin Taylor Russell hielt es für "beängstigend", wie sehr manche Leute vom Urteil anderer abhängig geworden sind, zumal viele hofften, ausgerechnet im Netz zu sich selbst zu finden.