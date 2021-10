Hype um "Squid Game": Bald die erfolgreichste Serie der Welt?

Egal in welches Land man blickt, an der Spitze der Netflix-Charts steht derzeit vor allem ein Titel: "Squid Game". Obwohl erst am 17. September gestartet, gehört die südkoreanische Serie schon jetzt zu den erfolgreichsten Produktionen des Streaming-Giganten. Sogar Ted Sarandos zeigte sich überrascht. "Diese globale Beliebtheit haben wir nicht kommen sehen", erklärte der Netflix-Boss im Gespräch mit "Variety". Man erwarte, dass Squid-Game sogar die Serie "Bridgerton" überflügeln werde, die erst vor kurzem zur beliebtesten Eigenproduktion des Streamingdienstes gekürt wurde.

Brutal und unterhaltsam

Weniger überrascht vom Erfolg seiner Serie ist der Autor und Regisseur Hwang Dong-hyuk. "Als Überlebensspiel ist sie Unterhaltung und menschliches Drama. Die dargestellten Spiele sind extrem einfach und leicht zu verstehen. Das erlaubt es den Zuschauern, sich auf die Figuren zu konzentrieren", meinte das Mastermind hinter der Erfolgsproduktion. Im Zentrum von "Squid Game" steht eine brutale Game-Show. 456 hoch verschuldete Menschen konkurrieren miteinander um einen Millionengewinn. In sechs Runden treten sie gegeneinander an. Wer verliert, stirbt. Und jeder Tod erhöht den Jackpot. Ein ziemlich makaberes Spektakel. Und eine Mischung aus Splatter-Movie und Gesellschaftskritik.

Ein Hit in den sozialen Medien

In den sozialen Medien geht die Serie jedenfalls viral. Vor allem auf TikTok. Dort machen etwa Rezepte von Keksen die Runde, die in der Serie auftauchen; ein Kinderlied aus der Serie entwickelte sich zum Trend und die Follower-Zahlen der Darstellerinnen und Darsteller explodieren. #squidgame ist derzeit einer der meistgenutzten Hashtags auf dem chinesischen Netzwerk.

Fortsetzung offen

Trotz des Erfolgs: Ob es eine zweite Staffel von "Squid Game" geben wird, ist derzeit offen. Bislang hat Netflix keine neuen Folgen in Auftrag gegeben. Und auch Regisseur Hwang Dong-hyuk äußerte sich gegenüber "The Korean Times" skeptisch, zumindest was seine Beteiligung an einer Fortsetzung angeht. Der Dreh der ersten Staffel habe ihn geistig und körperlich komplett ausgelaugt.