Hype um "Parler": So flüchten Trump-Fans in ihre eigene Realität

Noch textet Donald Trump seine meist polemischen Botschaften über Twitter hinaus in die Welt, aber das könnte sich bald ändern. Sowohl sein Lieblingsmedium mit der Beschränkung auf 280 Zeichen, als auch Facebook und Instagram haben bereits klar gemacht: Die offiziellen Accounts des amerikanischen Präsidenten werden auf allen Plattformen ab 20. Januar 2021 an Joe Biden übergehen, egal, ob Trump das Wahlergebnis bis dahin anerkennt oder nicht. Ohnehin liegt der US-Präsident mit Twitter im Clinch, seit der Kurznachrichtendienst zahlreiche Wortmeldungen von ihm über die angeblich "gefälschte" Wahl mit dem Warnhinweis versieht, diese Ansicht sei "umstritten".

Finanzielle Hilfe von Milliardären

Zahlreiche Trump-Fans sind inzwischen zu Diensten wie "Telegram" (angeblich mit Sitz in Dubai) und "Gab" (Philadelphia) gewechselt, die mit "Redefreiheit" werben und jeden Eingriff in die Inhalte ihrer Nutzer ablehnen. Dazu gehört auch die 2018 gegründete Plattform "Parler" mit Sitz in Hendersen/Nevada. Sie macht in diesen Wochen besonders viele Schlagzeilen, wuchs die Zahl ihrer Nutzer doch unmittelbar nach der US-Wahl von 4,5 Millionen auf neun Millionen. Zu den Hauptförderern dieser radikal-libertären und stark rechtslastigen Diskussionsplattform gehören nach Recherchen des "Wall Street Journals" der milliardenschwere Hedge-Fond-Manager Robert Mercer und seine Tochter Rebekah, eine rechtskonservative Aktivistin, die neben dem 27-jährigen John Matze (Vorstandschef) und Jared Thomson (Technik-Chef) auch zu den Gründern von "Parler" gehört.

Dass sich Bill Gates auf NBC neulich sehr kritisch über "Parler" geäußert hat, wo sich seiner Meinung nach Holocaust-Leugner tummeln und viel "irres Zeug" zu lesen ist, wird der Plattform bei ihrer Zielgruppe womöglich eher nutzen als schaden. In der Woche direkt nach der Wahl war "Parler" jedenfalls im App-Store von Google die Nummer eins, und auch noch in der vergangenen Woche hielt sie sich auf Platz zwei der Android-Downloads bzw. Platz 11 des Apple-Stores.

"Immerwährender Trump-Wahlkampf"

Der Journalist Jack Posobiec, der für den Trump-nahen Sender "One America News Network" (OANN) arbeitet, nannte "Parler" eine "immerwährende Wahlkampf-Veranstaltung". Das angesehene Online-Portal "Politico" verwies allerdings am Wochenende darauf, dass John Matze von "Parler" bis vor kurzem offenkundig noch an linksliberalen Nutzern interessiert war. Jedenfalls soll er "progressiven" Fachleuten, die bei Twitter mehr als 50.000 Follower haben, eine Wechselprämie von 20.000 Dollar angeboten haben, um den Traffic auf seiner eigenen Seite zu beleben.