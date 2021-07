Hymnen und Hypnose: das Corona-Album der Band Amparanoia

"Mestizo" nennen die Spanier die Amparanoia-typische Mischung aus Reggae, andalusischer Rumba, Combia, Bolero und Pop. Da tauchen Dschungeltrommeln und Surf-Gitarren auf und eine Trompete, die entfernt an mexikanische Mariachi-Bands erinnert. Die Zutaten zu diesem Melting pot wechseln von Song zu Song, aber die Mischung stimmt bei Amparanoia immer und die leicht heisere Stimme von Amparo Sánchez hält am Ende alles zusammen.

Um die Jahrtausendwende war Amparanoia enorm erfolgreich. Obwohl eigentlich eine Indie-Band, kamen einigen Alben in die spanischen Charts und als Liveact war die Band auch über Spanien hinaus bekannt und beliebt. 2008, nach einer Abschiedstournee und einem letzten Live-Album, löste Sängerin Amparo Sánchez die Band dann auf. Sie wollte sich einer Solokarriere und ihrer Familie widmen. 2014 trat sie auch als Buchautorin an die Öffentlichkeit. Seit 2017 tritt sie mit Amparanoia wieder live auf. Aber erst die coroanbedingte Auftrittspause im letzten Jahr verschaffte ihr und der Band genügend Muse, um an den zum Teil in den Jahren davor schon geschriebenen Songs zu feilen und zwischen Juli und Oktober 2020 wieder mal ein Album aufzunehmen. Das erste Studioalbum der Band nach einer Pause von immerhin 15 Jahren!

Balkan Brass und Elektrobeat

Auf ihrem neuen Album haben Amparanoia ihr sowieso schon breites stilistisches Spektrum noch um einige Facetten erweitert. Der typische Balkan-Trompeten-Sound taucht erstmal auf und elektronische Beats weisen gelegentlich in Richtung Pop. "Amparanoia steht für positive Energie", sagt Sängerin Amparo Sánchez, "selbst wenn die Texte nicht gerade über die heitersten Seiten des Lebens erzählen". Da gibt es mit "La Despedida" ein Lied übers Abschiednehmen, mit "Yo te Doy" aber auch einen Ratgeber für die perfekte Balance im Leben.

Wortspiele und Sommersongs

Der Name der 1996 von Amparo Sánchez beruht auf einem Wortspiel. Die Sängerin hat damals einfach ihren Vornamen mit dem Begriff "Paranoia" kombiniert. Ähnlich verhält es sich mit "Himnopsis Colectiva", dem Titel des neuen Albums. Hier werden die spanischen Begriffe für "Hymne" und "Hypnose" kombiniert. Amparo Sachez wollte so ihren Gefühlzustand während der Corona-Lockdowns widerspiegeln und die positive, quasi "hymnische" Energie, die sie dagegensetzen will. "Himnopsis Colectiva" ist bei ihrem eigenen Label Mamita Records erschienen und ein Füllhorn wunderbarer Songs - sicherlich nicht nur für Weltmusik- und Amparanoia-Fans ein ideales Sommeralbum.

"Himnopsis Colectiva" von Amparanoia ist bei Mamita Records/Galileo erschienen.