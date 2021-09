Hybrider, hybrider! So wird die Frankfurter Buchmesse 2021

Eine internationale Stätte der persönlichen Begegnung, des Rechtehandels und des Austauschs vis-à-vis ist die Frankfurter Buchmesse seit jeher: ein "Fixpunkt" der Branche laut ihrem langjährigen Direktor Jürgen Boos. Mögen die zurückliegenden 18 Monate namentlich für die Verlage durchaus positiv, weil umsatzstark gewesen sein – für die Buchmesse, den weltweit wichtigsten zentralen Treffpunkt der Literatur, waren sie es definitiv nicht, stellte Jürgen Boos heute in Frankfurt fest.

Zurück auf den "Kontakthof" Buchmesse

Pandemiebedingt war die Messe 2020 ein reines Digitalformat und nur im Stream zu erleben – was für jeden, der sich mal im Strom zigtausender Besucher durch die Messehallen bewegt hat, kein adäquater Ersatz ist. "Re:connect" lautet daher das Motto der 73. Frankfurter Buchmesse, was ja implizit auch heißt: Es gibt durchaus Verbindenderes als eine stabile Internetverbindung. Networken lässt sich immer noch am besten außerhalb des weltweiten Netzes, im direkten physischen Kontakthof, der die Buchmesse mit all ihrem Menschengewimmel immer auch ist.

Ja, Kontakthof: Unvergessen sind Julian Barnesʼ Worte in seinem Erzählungsband "Cross Channel": "Taxi-drivers in Frankfurt are said to dislike the annual Book Fair because literary folk, instead of being shuttled to prostitutes like respectable members of other convening professions prefer to stay in their hotels and fuck one another."

Virtueller Treff "The Hof"

"The Hof" nennt sich eines der digitalen Angebote der Messe, das die Begegnungen, die vordem nächtens im Getümmel des Frankfurter oder Hessischen Hofs stattfanden, ins Digitale verlagert. 2020 erstmals erfolgreich erprobt, bietet es 2021 fünfzehn virtuelle Events "mit Live-Musik". Schwer vorstellbar zwar, dass so ein doch eher unsinnlicher Chat-Room auch nur ansatzweise das alkoholgeschwängerte Chitchat in den Foyers der Nobelhotels ersetzen kann, aber die Messe sieht sich aufgrund der vielen ausbleibenden Gäste aus dem Ausland zu solchen Substituten gezwungen.

Fest steht für die Messeleitung: Messen generell werden hybrider werden. Man will "Reichweite im digitalen Raum generieren". "Wir wollen austarieren, was kann physisch und digital funktionieren", sagte Ruth Kumpmann, die Abteilungsleiterin Key Account Management & Sales der Frankfurter Buchmesse, und stellte neue digitale Formate wie "Masterclasses" (zur TikTok-Büchercommunity "BookTok" oder auch zum Thema "Selfcensorship") vor. Kumpmann betonte, dass die Buchmesse mehr sein wolle als ein wenige Tage dauerndes Herbst-Ereignis: "Das sind unsere ersten Schritte in Richtung eines ganzjährigen hybriden Formats."

Mehr Nationalstände, weniger Verlagsstände

Eine der vielen Neuerungen 2021 wird sein, dass nur ein Drittel der ausstellenden Verlage ihre Neuerscheinungen wie bisher auf Einzelständen präsentieren. Zwei Drittel der 1.500 Aussteller aus 74 Ländern versammeln sich in sogenannten "Nationalständen": Gemeinschaftsstände, wie sie z.B. die Österreicher schon vor Jahren auf der Leipziger Buchmesse im Frühjahr etabliert haben. Damit ist klar: Die Frankfurter Buchmesse, zu der in diesem Jahr maximal 25.000 Besucher täglich zugelassen sind, wird viel kleiner ausfallen als in den Vorjahren.

3G, Testzentren, Maskenpflicht

Die fetten Jahre sind vorbei. Zum Vergleich: 2019 noch waren 7.450 Aussteller aus 104 Ländern und insgesamt mehr als 300.000 Besucher in die Messehallen gekommen. Er möge das Wort "extraordinär" und den "ganz eigenen Goût" der Messe, sagte Buchmesse-Direktor Jürgen Boos heute in Frankfurt. Außergewöhnlich wird an der 73. Frankfurter Buchmesse vor allem das umfassende "Video-Monitoring" der Hallen sein sowie die eingesetzten "Ordnungskräfte zur Kontrolle der Hygienemaßnahmen und Lenkung der Besucherströme", die nicht jedem schmecken werden. 3G ist Zutrittsvoraussetzung, zwei Testzentren werden eingerichtet, es gilt Maskenpflicht.

Festhalle als zentraler Veranstaltungsort

Einer der wichtigsten Veranstaltungsorte auf dem Messegelände wird die Festhalle sein, wo nicht nur Monika Grütters zur Eröffnung erwartet wird, sondern auch die ARD-Buchmesse-Bühne beheimatet ist und viele Gespräche mit den rund 200 Autorinnen und Autoren, die zur Buchmesse kommen werden, geführt werden. Dort werden u.a. Alina Bronsky, Bülent Ceylan, Jenny Erpenbeck, Elke Heidenreich, Julia Franck, Dietrich Grönemeyer, Mai Thi Nguyen-Kim und Edgar Selge zu erleben sein. Die Festhalle bietet 450 Besuchern Platz. Die Autoren-Gespräche auf der ARD-Bühne werden wie im Vorjahr werden auch im Stream zu sehen sein. Dazu kommt das "Bookfest City" mit 57 Veranstaltungen an verschiedenen Orten der Innenstadt.

Gastland Kanada

2020 bereits war Kanada Gastland der Buchmesse, aber da Corona-bedingt kein Autor und keine Autorin anreisen und kein Gastland-Pavillon gestaltet werden könnte, bietet Frankfurt den Kanadiern 2021 erneut die Möglichkeit, ihre Literatur vorzustellen. Präsent sein werden 60 Autorinnen und Autoren, darunter Kim Thúy und Dany Laferrière. Die Kanadier werden ihre Literatur auf gleich zwei Nationalständen zeigen: einem französisch- und einem englischsprachigen.