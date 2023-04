Hybride Erzählweisen: Lenbachhaus zeigt Charlotte Salomon

Der Strich ist nervös, die Bilder fast comichaft. Charlotte Salomon malt sie innerhalb eines Jahres. Fast überfallartig hat sie da ihr Thema gepackt. In 800 Gouachen zeichnet sie ihr Leben, malt um zu überleben. Dabei hatte alles hoffnungsvoll begonnen an der Kunstgewerbeschule in Berlin. Salomon soll sogar ausgezeichnet werden, aber als ihre jüdische Herkunft herauskommt, ist alles perdu. Sie verlässt die Schule und kurz nach den Novemberpogromen auch Deutschland. Zieht nach Südfrankreich. Ihre Großeltern sind schon da.

Kreatives Fieber

Hier überkommt sie der Malschub. Sie arbeitet in ungeheurer Geschwindigkeit. Zwei Werke pro Tag – Bild und Text. Ein Schaffensrausch. "Das Werk ist auf der einen Seite gut zeitlich einzuordnen, sie malt das 1940, 1941", erzählt Stephanie Weber vom Lenbachhaus. "Wir sehen gewisse Einflüsse: Sie hat Chagall gesehen, Käthe Kollwitz und gleichzeitig, und das verwundert uns, ist es wirklich einzigartig. Sie mischt Musik, Film und Malerei. Wir haben Perspektiven, die liest man heute fast als Drohnenperspektive, die ist immer erhoben. Gleichzeitig hat sie ein unglaubliches Gefühl für Rhythmus. Wir sehen, dass sie über diese vielen Seiten immer wieder reinzoomt, rauszoomt, einen Rhythmus entwickelt in dieser Erzählung, die dadurch etwas sehr Filmisches hat. Man kann sie gewissermaßen in eine Malerei-Geschichte einordnen, aber man muss eigentlich auch bedenken, dass das eine filmische Komponente hat. Sie scheint auch Theater, Oper und – wie gesagt – Film zu denken."

Das fiebrige Werk von Charlotte Salomon wurzelt in ihrem an Schicksalsschlägen reichen Leben. Das macht sie zu einer Getriebenen. Aber sie ist – und das zeigt die Ausstellung im Lenbachhaus – auch eine hochbewusste Künstlerin. Auf den Gouachen kann man entdecken wie experimentierfreudig Salomon war, wie sie ins Multiperspektivische ausbricht, verschiedene Darstellungsweisen erprobt, den Erzähltext schwungvoll einfügt. Als frühe Graphic Novel wirkt Charlotte Salomons Werk ungeheuer modern.

Übersehene Expressionistin?

Angefangen hatte alles mit dem Geständnis des Großvaters, wie viele Selbstmorde es in ihrer Familie gegeben hatte. Auch ihre Mutter, deren Suizid Charlotte als Kind verschwiegen wird, gehört dazu. Von nun an ist jedes Bild eine Selbstbehauptung, eine Selbstvergewisserung. Es ist eben dieses schicksalhafte Leben, das Charlotte Salomons Werk oft überdeckt. Man hat sie mit Anne Frank verglichen, behandelte sie als verlorenes Mädchen. Ihr Werk wurde verniedlicht.

Stephanie Weber ist anderer Meinung: "Man kann sie einordnen in eine Geschichte des deutschen Expressionismus. Leider hat der deutsche Expressionismus das lange verpasst zu wissen, dass Charlotte Salomon dazugehört. Dementsprechend wollten wir es auch zeigen, um dem Expressionismus ein bisschen zu helfen. Denn diese Künstlerin sollte schon lange kanonisch sein, ist aber erstaunlicherweise immer noch weitestgehend unbekannt."

Ein Lebenswerk reißt ab

"Leben? Oder Theater?" – der Titel des Bilderzyklus macht klar: Hier benutzt jemand die eigene Biographie, die feinen Gespinste familiärer Bindungen, schließlich die eigenen Liebesbeziehungen. Aber gleichzeitig wird dieses Leben ein Theaterstück in Bild und Schrift. Eine Fiktion. Eine Ästhetisierung und damit eine Verarbeitung. Als Charlotte Salomon 1943 denunziert, nach Auschwitz verschleppt und als Schwangere sofort ins Gas geschickt wird, reißt auch ein Lebenswerk ab.