Haus des Monats: Hybride Architektur im Blockheizkraftwerk

Kann ein Gewerbebau schön sein? Ein Bürogebäude aufregend? Ein verfallenes Bauernhaus attraktiv? Ja, sie können! Und dafür sorgen in Bayern rund 25.000 Architektinnen und Architekten, die mit professioneller Planung daran arbeiten, dass unsere gebaute Umwelt lebenswert bleibt und zukunftsfähig wird. Ob in Schweinfurt, Cadolzburg oder Wenzenbach, in Litzendorf, Lupburg oder Iphofen – in ganz Bayern sind in den letzten Jahren bemerkenswerte, innovative Projekte entstanden.