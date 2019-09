Hut in der Luft: Wolfgang Joops berührende Lebenserinnerungen

Es ist früher Abend auf Ibiza. Wolfgang Joop sitzt auf der Terrasse seiner Finca. Es gibt Mandelkuchen und Tee. Wolfgang Joop lacht: "Also ich muss noch mal betonen, dass ich etwas unfreiwillig auf Ibiza mittlerweile bin." Ein Zugeständnis an seinen Ehemann, dem dieser Rückzugsort sehr wichtig ist. Wolfgang Joop aber wäre jetzt viel lieber in Potsdam, in unmittelbarer Nähe zum Park Sanssouci, auf Gut Bornstedt. Hier wohnt er meistens seit 2018. Hier hat er die ersten Jahre seiner Kindheit verbracht. Wenn der Modedesigner seine Augen schließt, kommt die Erinnerung hoch: "Ich sehe meine Großmutter in ihrer Schürze. Und wenn ich rausgehe, sehe ich auf dem Hof rechts die Hühner und sehe, wie die Flugente auf dem Dach sitzt, auf die mein Großvater immer wartete, dass sie mal runter käme, damit er sie schlachten könne. Ja, dieses Treiben und diese vielen Figuren, die vermisse ich eigentlich immer."

Ungeheures visuelles Gedächtnis

Das Anwesen in Bornstedt ist die eigentliche Hauptfigur in Joops Autobiografie „Die einzig mögliche Zeit“, ein Ort, dessen Anziehungskraft man selbst dann zu spüren meint, wenn der Autor gerade nicht über ihn schreibt. Ein Anwesen, das ihn, wie er selbst sagt, zum kreativen Menschen gemacht hat. Seine Eltern verließen das Gut in der DDR, als er acht war, um im Westen, in Braunschweig, ein neues Leben zu beginnen. Jedes Jahr in den Schulferien besuchte Joop die Großeltern und seine Tante Ulla, die weiter auf dem Bauernhof lebten: "Das habe ich vielleicht aus Bornstedt mitgenommen: dieses ungeheure visuelle Gedächtnis. Denn ich bin gegangen als kleiner Junge. Als ich das erste Mal zurückkam, mit weit gestellten Pupillen und weit gestellten Sinnen das alles behalten zu wollen, das alles zu sehen und mitzunehmen. Wenn ich in dieses triste Braunschweig zurück sollte, dann dache ich: Ich nehme das mit."