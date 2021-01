Hunger und Fluchtwellen: die verheerenden Folgen der Pandemie

Lucas Mayoba lebt mit seinen zwei Kindern und seiner Frau im ostafrikanischen Arusha. Als Sozialarbeiter gehört er eigentlich zur Mittelschicht in Tansania. Die wirtschaftliche Situation in seinem Land sei sehr schlecht, erzählt er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Das ostafrikanische Land hat so gut wie keine Industrie und lebt hauptsächlich vom Tourismus: Safari-Tourismus in den großen Nationalparks wie der Serengeti oder Individualtourismus auf dem höchsten Berg Afrikas, dem Kilimanjaro oder an den Traumstränden Sansibars.

Nur eine Mahlzeit pro Tag

Normalerweise bietet Lucas Mayoba Erste-Hilfe-Trainings für Safari-Unternehmen an. Weil aber seit März 2020 die Touristen ausbleiben, hat er schon seit zehn Monaten kein Einkommen mehr. Er bete jeden Tag, dass ihn der Vermieter nicht rauswirft. Um Geld zu sparen, esse er momentan nur einmal am Tag.

Die wirtschaftliche Situation in vielen afrikanischen Ländern ist besorgniserregend, bestätigt Katharina Ebel. Als Nothilfe-Koordinatorin der SOS-Kinderdörfer war sie im November in Äthiopien und Ghana, um sich ein Bild von vor Ort zu machen.

"Ich habe mit Müttern gesprochen, die über Tage nichts zu essen hatten und auch nicht wussten, wo sie es herbekommen sollten und ihren Kindern erzählt haben, am nächsten Tag würde es wieder Saft und Kekse geben, nur damit die Kinder schlafen." Katharina Ebel, Nothilfe-Koordinatorin der SOS-Kinderdörfer

Manche hätten ihren Kindern Steine zum Lutschen gegeben, um sie vom Hunger abzulenken. Eine Mutter erzählte ihr, sie sei jeden Abend aus dem Haus geflohen, weil die Kinder so geweint hätten vor Hunger.

Keine Reserven vorhanden

Der Lockdown in Ghana im Frühjahr scheiterte deshalb bereits nach drei Wochen. Die Regierung hatte zwar sogar ein Nahrungsmittelprogramm für vier bis fünf Millionen Menschen im Land aufgelegt. Die Lebensmittel aber kamen bei den Menschen nicht an.

Es gibt keine Reserven, wenn Menschen von der Hand in den Mund leben oder von Feldern, die sie im Lockdown nicht bewirtschaften durften oder von dem, was man in Afrika gerne als "small business" bezeichnet, also vom Verkauf kleinster Gegenstände oder Dienstleistungen: Schuhe, Autoscheiben putzen, Süßigkeiten verkaufen an Busbahnhöfen. Da sind die Folgen eines Lockdowns unmittelbar spürbar, sagt die Nothilfekoordinatorin: "Afrika kann einen solchen Lockdown nicht auf Dauer durchhalten." Die Konsequenzen – vor allem der Hunger – seien innerhalb einer, spätestens nach zwei Wochen bei den Leuten.

Angst vor Hungerkrise

"Der Hunger ist die größte Bedrohung" schrieb auch das katholische Hilfswerk Misereor bereits im Mai 2020 über die Corona-Pandemie. Die Angst vor einer Hungerkrise sei häufig größer als die Angst vor dem Virus. Bestehende Ungleichheiten und Armut würden verstärkt, stellte die evangelische Hilfsorganisation "Brot für die Welt" in einem Blog-Artikel vom November fest: "Die teils drastischen Maßnahmen der Regierungen zur Eindämmung der Pandemie führen weltweit zu einer massiv steigenden Zahl von Menschen, die in Armut leben und Hunger leiden, Frauen und Kindern, die Gewalt ausgesetzt sind und nicht zuletzt Staaten, die in Überschuldung zu versinken drohen."

Richten Maßnahmen zur Eindämmung mehr Schaden an?

Obwohl die Lockdowns in einigen Ländern sehr streng waren, hätten die Regierungen Afrikas ihre Bürger weniger finanziell unterstützt als es in vergleichbaren Weltregionen wie etwa Lateinamerika der Fall war, stellte im Herbst eine Studie des GIGA-Instituts in Hamburg fest. Richten die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie am Ende sogar mehr Schaden an, als die eigentliche Pandemie?

Für Katharina Ebel von den SOS-Kinderdörfern steht fest: Nichts gegen die Pandemie zu machen, ist keine Option. Denn auch dann würden Kranke, Halbwaisen, Alleinerziehende zurückbleiben und auch dann sei neben der Trauer um verstorbene Angehörige ökonomisches Leid vorprogrammiert, weil ein Ernährer fehlt. Sie ist allerdings überzeugt: Die Maßnahmen gegen die Pandemie müssen so sein, dass die Menschen damit leben können.

Stärkeres Engagement der reicheren Länder

Außerdem brauche es mehr staatliche Unterstützung, um nach dem Lockdown wieder auf die Beine zu kommen: "Etwa durch Mikrosofortkredite, damit sie ihr Mini-Business wieder betreiben können." Aber auch die reichen Länder müssen sich noch stärker engagieren, sagt Katharina Ebel: "Wir sehen das bei der Klimakrise. Wenn die Leute ihrer Lebensgrundlage beraubt werden, werden sie versuchen, ihre Länder zu verlassen. Und das heißt, wir können uns auf Flüchtlingswellen einstellen."