Hunger im Krieg: Was wir von älteren Menschen lernen können

Der knapp 90-jährige Ernst Gruß wächst in Niederschlesien auf. Seine Familie betreibt einen kleinen Bauernhof. Er und seine fünf Geschwister haben genug zu essen. Es gibt Kartoffeln, Zuckerrüben und Milch. Sie haben Hühner, Gänse, Schweine und Kühe, ab und zu kommt der Hausschlachter, dann gibt es auch Fleisch. Der Krieg ändert alles.

Auf der Flucht von Niederschlesien nach Niederbayern

Im Winter 1945 muss die Familie ihr Zuhause verlassen. Die beiden älteren Brüder ziehen in den Krieg. Noch während der Flucht mit der Familie wird Vater Gustav zum Volkssturm einberufen. Wochenlang ist seine Mutter mit Ernst und seinen drei Schwestern alleine unterwegs. Viele Tiere mussten sie im Stall zurücklassen. Ein paar Tiere nahmen sie mit auf die Flucht, um sie zu schlachten. Doch während der langen Strecke über die Tschechoslowakei bricht die Maul- und Klauenseuche aus. Sie müssen auch diese Tiere zurücklassen. "Wir haben unterwegs viel Hunger erlebt", erinnert sich Ernst Gruß.

Die Hungerjahre

Ernst ist zwölf Jahre, als sie nach eineinhalb Monaten Flucht endlich in der Nähe von Landshut ankommen. Alle Essenvorräte sind aufgebraucht. Jetzt beginnen die Hungerjahre. Die Mutter hat kaum Geld.

Nach der Schule hütet Ernst Kühe, um etwas Geld zu verdienen für die Familie. Oft bettelt er, um etwas zu essen zu bekommen. Bis heute erinnert er sich daran, dass ihm Mitschüler von Bauersfamilien das Pausenbrot anboten, wenn sie seine Hausaufgaben abschreiben dürften. Er aber hat sich das Brot mit den Jungen geteilt, weil er wusste, wie schlimm sich hungern anfühlt. Sie haben ihm die Brotrinde übrig gelassen. Er suchte Pilze im Wald und hat bei Bauernhöfen um Brot gebettelt: "Es gab nichts umsonst. Wenn wir als Kinder zu den Bauern gingen und ums Essen bettelten, mussten wir erstmal ein 'Vater Unser' sprechen – dann haben wir ein Stück Brot bekommen. Bei uns ist nicht mal ein Krümel auf den Boden gefallen."

Essen ist wertvoll

Ernst Gruß und seine 88 Jahre alte Frau Inge leben noch eigenständig in ihrem Haus. Sie versorgen sich weitestgehend selbst. Dass heutzutage so achtlos mit Lebensmitteln umgegangen wird, macht den Rentner fassungslos: "So viel Überfluss und so viel wird weggeworfen. Das kommt bei uns nicht in Frage, überhaupt nicht." Bei Familie Gruß wurde noch nie Essen weggeworfen. Die Wertschätzung von Lebensmitteln haben sie auch ihren drei Kindern mitgegeben. "Wenn Brot alt oder vertrocknet ist, tun wir es in den Kaffee einbrocken und löffeln es aus", sagt Ernst Gruß.

Inge und Ernst Gruß wärmen Gerichte vom Vortag auf, bevor sie etwas Neues kochen. "Das ist doch noch gut, warum soll man es nicht essen? Ich finde, es ist eine Sünde, Essen wegzuwerfen", sagt der Rentner.

Nahrungsmittel richtig verwerten und konservieren

Eine Studie hat herausgefunden, dass Menschen, die Lebensmittelknappheit während des Zweiten Weltkriegs erlebt haben, deutlich seltener Lebensmittel verschwenden als spätere Generationen. Auch weil sie mehr Erfahrungen haben, wie man die Reste verwerten und Lebensmittel konservieren kann. Aus altem Brot lassen sich noch viele leckere Gerichte machen wie Brotsalat oder eine Brotsuppe. Und sie kennen einige Tricks, mit denen sich Lebensmittel wieder auffrischen lassen oder wie man Gemüse und Obst einwecken und konservieren kann.